Αστέρας AKTOR: Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα με τον Ολυμπιακό – Οι δηλώσεις του Σάββα Παντελίδη πριν τη σέντρα (video)

Το πρωτάθλημα της Superleague αρχίζει και η αρχή γίνεται για τον Αστέρα Τρίπολης με ένα παιχνίδι πρόκληση.

Η μοναδική ομάδα που πέρυσι δεν ηττήθηκε από τον πρωταθλητή Ολυμπιακό, σήμερα (20:00), τίθεται αντιμέτωπη στο στάδιο Καραϊσκάκη, με την ομάδα του Πειραιά, με τον Σάββα Παντελίδη να στέλνει τα δικά του μηνύματα.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η αποστολή της αρκαδικής ομάδας για τον αγώνα της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο στάδιο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” βγήκε και περιλαμβάνει 21 ποδοσφαιριστές.

Εκτός δράσης ο Alagbe, διότι αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, ενώ οι Mendieta και Fernandez είναι ακόμη ανέτοιμοι.