Αυτοκριτική από τον Στέφανο Τσιτσιπά: Ντρέπομαι που μίλησα έτσι στη μητέρα μου – Ήταν λάθος

Λάθος χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αναφερόμενος στον άσχημο τρόπο με τον οποίο μίλησε στη μητέρα του στον αγώνα με τον Μεντβέντεφ στον ημιτελικό του Masters της Ρώμης.

“Ήταν μεγάλο λάθος μου. Ντρέπομαι που μίλησα έτσι στη μητέρα μου.[…] Ήταν λίγο δύσκολο να μείνω ψύχραιμος εκείνη τη στιγμή, αν και σε μεγάλους αγώνες, παρότι μερικές φορές έχω χάσει την ψυχραιμία μου, το τελευταίο διάστημα έχω βελτιωθεί πολύ πάνω σε αυτό. […] Βλέποντας το βίντεο, αυτό που έγινε δεν νομίζω ότι είναι καλό παράδειγμα για τα παιδιά και όλο τον υπόλοιπο κόσμο” δήλωσε ο τενίστας, μιλώντας στο SDNA.

“Πιστεύω ότι ο ρόλος της μητέρας είναι να μένει εκτός coaching και να μην της δίνεται η δυνατότητα να το κάνει αυτό. Στη δική μου περίπτωση, όμως, η μητέρα μου έχει γνώσεις και ξέρει από τένις, οπότε είναι λίγο διαφορετικό. Εύχομαι να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, γιατί σίγουρα δεν είναι επαγγελματική συμπεριφορά. Την επόμενη φορά που μπορεί να φτάσω σε ένα τέτοιο σημείο, θα μου περάσει όλο αυτό από το μυαλό πριν πω κάτι” πρόσθεσε.\

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του, Τζούλια Σαλνίκοβα του έδινε οδηγίες στα ρωσικά, μία γλώσσα που προφανώς καταλάβαινε και ο Ρώσος αντίπαλός του. Τότε, ο Στέφανος Τσιτσιπάς βγήκε εκτός εαυτού και άρχισε να φωνάζει: “Μη μιλάς στα ρώσικα, μη μιλάς. Μίλα στα ελληνικά. Στα ρώσικα μη μιλάς. Πάω να σερβίρω και μιλάς στα ρωσικά. Φύγε από το γήπεδο καλύτερα… Μαλα@@@νη είσαι τελείως; Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, τι περνάει από το μυαλό σου. Μιλάς στη δική τους γλώσσα. Αν έχεις τον θεό σου”

Το “διαζύγιο” με Φιλιππούση

Στο μεταξύ, σε μία προσπάθεια απλοποίησης της κατάστασης που επικρατεί στο box του κατά τη διάρκεια των αγώνων του, απέδωσε ο Τσιτσιπάς την απόφασή του να τερματίσει τη συνεργασία του με τον Μαρκ Φιλιππούση και να συνεχίσει με μοναδικό προπονητή τον πατέρα του, Απόστολο.

“Δεν είναι εύκολο να έχεις δύο προπονητές στο κορτ. Ξέρω ότι είναι εκεί για να βοηθήσουν και δίνουν το καλύτερο που μπορούν, αλλά κάποιες φορές μπορεί να γίνει λίγο ταραχώδες να έχεις δύο προπονητές να μοιράζονται γνώμες. Είμαι σε μία φάση της καριέρας μου που χρειάζομαι έναν προπονητή που να μπορεί να μου παρέχει όλες τις πληροφορίες, την ανάλυση, όλα όσα χρειάζομαι για να βελτιώσω το παιχνίδι μου. Το λιγότερο είναι περισσότερο (σ.σ. less is more), κατά τη γνώμη μου” δήλωσε ο Ελληνας τενίστας, δύο ημέρες πριν ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο Ρολάν Γκαρός, όπου στον 1ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Τσέχο Γίρι Βέσελι.

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε τη συνεργασία του με τον Ελληνο-Αυστραλό Μαρκ Φιλιππούση την περασμένη χρονιά και τόνισε ότι δεν μετανιώνει για αυτήν: “Αγαπώ τον Μαρκ, είναι ένα φανταστικό άτομο και θα διατηρήσουμε συχνή επαφή”.

Παράλληλα, ο 24χρονος δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να αγωνιστεί με την ίδια νοοτροπία που τον έφερε ως τον τελικό του γαλλικού γκραν σλαμ πριν δύο χρόνια. “Εκείνες ήταν δύο σπουδαίες εβδομάδες τένις για εμένα. Θυμάμαι πώς έκανα κάποια πράγματα και θυμάμαι τι δούλεψε καλύτερα για εμένα σε εκείνες τις δύο εβδομάδες στο Παρίσι” τόνισε και κατέληξε: “Αισθάνομαι ότι οι ικανότητές μου είναι μεγάλες. Χρειάζομαι απλά κάποια καλά πρώτα ματς, για να συνεχίσω να πιστεύω ότι μπορώ να πετύχω κάτι φέτος”.

πηγη thetoc.gr