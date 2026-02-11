Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξημένη η κίνηση στα κρεοπωλεία – Οι καταναλωτές προμηθεύονται τα κρέατα της τσικνοπέμπτης (video)

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στα κρεοπωλεία ενόψει τσικνοπέμπτης με τους καταναλωτές να προτιμούν το χοιρινό. Οι τιμές είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι με τις παραγγελίες να έχουν πάρει φωτιά.

