Αυξημένη προκαταβολή και υψηλές τιμές ανακοίνωσε η ΣΥΚΙΚΗ

Αυξημένη προκαταβολή και υψηλές τιμές σε σχέση με πέρυσι που κυμαίνονται από 4,50 έως 2.10€ ανακοίνωσε σήμερα η ΣΥΚΙΚΗ. Σήμερα ο πρόεδρος της ΣΥΚΙΚΗΣ, Παναγιώτης Παπαγεωργίου, ανακοίνωσε τις νέες τιμές, που είναι αυξημένες σε όλες τις ποιότητες, όπως και στα βιολογικά, δίνοντας αρχικά προκαταβολή όπως παρακάτω και στη συνέχεια, συμπληρωματική τιμή μέσω εκκαθάρισης.

ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2025

Α ποιότητα 4,50 €

Β ποιότητα 3,70 €

Γ ποιότητα 2,50€

Δ ποιότητα 2.10€

και 0.55€ απόσυκα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2025

Προκαταβολή

Α Ποιότητα: 4,70€

Β Ποιότητα 3,80 €

Γ Ποιότητα 2,60€

Δ Ποιότητα 2,40 €

Ο πρόεδρος της ΣΥΚΙΚΗ κ. Παπαγεωργίου κάλεσε τους παραγωγούς «να φέρουν τα προϊόντα τους στη ΣΥΚΙΚΗ. Εμείς παίρνουμε από το πρώτο έως το τελευταίο σύκο» και εστίασε, μεταξύ άλλων, στις προσπάθειες που καταβάλλονται και σε εξαγωγικό επίπεδο με την διατήρηση υφιστάμενων αγορών και αναζήτηση νέων για την προώθηση του προϊόντος, επισημαίνοντας πως η ΣΥΚΙΚΗ στέκεται, όπως πάντοτε, στο πλευρό των παραγωγών.

Από την Παρασκευή (22/8) ξεκινούν οι παραλαβές και καλούνται όσοι παραγωγοί είναι έτοιμοι να φέρουν τα σύκα τους στις εγκαταστάσεις τις ΣΥΚΙΚΗ.