Αύξηση 6,5% των επιβατών στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης ΥΠΑ για το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 

Άνοδο 6,5% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία: το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 ανήλθε στους 6.633.785 επιβάτες, έναντι 6.230.363 επιβατών το 2024.

Ιούλιος 2025: Σταθερή ανοδική πορεία επιβατών καταγραφεί το «Νίκος Καζαντζάκης»

Το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης εξυπηρέτησε φέτος τον Ιούλιο 1.693.791 επιβάτες, ήτοι ποσοστό αύξησης 4,7% σε σχέση με πέρυσι τον ίδιο μήνα. Παράλληλα, οι πιο σημαντικές ποσοστιαίες αυξήσεις επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ τον Ιούλιο του 2025, σε σύγκριση με το 2024, καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο Σύρου +125,5% (3.781 επιβ. το ’25 – 1.677 επιβ. το ’24), στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου +12,4% (7.379 επιβ. το ’25 – 6.566 επιβ. το ’24), και στο αεροδρόμιο Αστυπάλαιας +10,9% (5.455 επιβ. το ’25 – 4.919 επιβ. το ’24).

Άνοδο 4,7% στην επιβατική κίνηση και 3,6% στις κινήσεις αεροσκαφών καταγράφουν τα στατιστικά στοιχεία Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 για τα 39 αεροδρόμια

Αύξηση 4,7% προκύπτει και στην επιβατική κίνηση για το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις (39 αεροδρόμια: 24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ). Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 έφτασε τα 44.729.111, έναντι 42.713.766 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) για το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί κυρίως η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 3,6% σε σχέση με το 2024. Ειδικότερα, συνολικά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 πραγματοποιήθηκαν 342.828 πτήσεις, έναντι 330.932 πτήσεων το 2024.