Αυξήθηκαν κατά 34% οι ψυχικές παθήσεις στα παιδιά και εφήβους της Ευρώπης

Πάνω από 30 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι στην Ευρώπη, ζουν με κάποια ψυχική διαταραχή.

Οι ψυχικές παθήσεις πλήττουν περίπου ένα στα επτά παιδιά και εφήβους ή το 13,86% στην Περιφέρεια Ευρώπης του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), με τα κορίτσια να επιβαρύνονται περισσότερο. Χαρακτηριστικά, μία στις τέσσερις εφήβους ηλικίας 15–19 ετών αντιμετωπίζει κάποια ψυχική διαταραχή.

Η αυτοκτονία παραμένει η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των νέων ηλικίας 15–29 ετών, παρότι τα ποσοστά έχουν πέσει από το 2000. Τα αγόρια είναι πιθανότερο να πεθάνουν κατά την απόπειρα αυτοκτονίας, σε μεγαλύτερο ποσοστό απ΄ ότι τα κορίτσια.

Η εμφάνιση ψυχικών διαταραχών σε άτομα ηλικίας 0-19 ετών έχει αυξηθεί κατά 34% από το 2010 και τα περιστατικά αγχώδους διαταραχής να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί (86,66%) την ίδια περίοδο, ξεπερνώντας τα 15 εκατομμύρια, ενώ ακολουθεί η κατάθλιψη που πλήττει πάνω από 4,4 εκατ. και 3,7 εκατ. πάσχουν από διαταραχές προσοχής.

