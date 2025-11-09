Black Friday 2025: Τι προτιμούν να αγοράσουν οι 4 στους 10 καταναλωτές

Ο Νοέμβριος έχει πλέον καθιερωθεί ως ο μήνας των μεγάλων προσφορών, με την Black Friday να αποτελεί το αποκορύφωμα της εμπορικής δραστηριότητας πριν από την εορταστική περίοδο.
Η Μαύρη Παρασκευή δεν είναι απλώς μια ημέρα εκπτώσεων, αλλά μια οικονομική και κοινωνική “γιορτή” της αγοράς, που διαρκεί έναν ολόκληρο μήνα, σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περιόδου και λειτουργεί ως βαρόμετρο για την αγοραστική διάθεση των Ελλήνων καταναλωτών.
Οι επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, προετοιμάζονται πυρετωδώς για την Black Friday 2025 (Παρασκευή 28 Νοεμβρίου) από τις αρχές του μήνα, με προσφορές που συχνά φτάνουν ή και ξεπερνούν το 50%, σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν τους καταναλωτές και να ενισχύσουν τον τζίρο τους μετά από μήνες υποτονικής κατανάλωσης.
