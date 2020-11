Bloomberg 5 δισεκατομμύρια δολάρια στοίχισε στον ιδρυτή της Zoom η ανακοίνωση του εμβολίου της Pfizer

Ο Eric Yuan είναι ένας από τους λίγους που αναδύθηκε αρκετά πλουσιότερος μέσα από την πανδημία του κορωνοϊού.

Η εταιρεία του, η Zoom Video Communications Inc. αποτέλεσε το πιο σημαντικό εργαλείο σε αυτή δύσκολη και πρωτόγνωρη πραγματικότητα που βιώσαμε την περασμένη άνοιξη. Χάρη σε αυτή την πλατφόρμα η ζωή συνεχίστηκε, σχολικά μαθήματα, επαγγελματικές συναντήσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις δεν έπαψαν να γίνονται – όλα όμως πλέον διαδικτυακά- .

Η πλατφόρμα Ζoom φιλοξενούσε περισσότερους από 300 εκατομμύρια συμμετέχοντες την ημέρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η μετοχή του ισότοπου τηλεδιάσκεψης έχει αυξηθεί περισσότερο από 500% φέτος και ο Γιουάν, ένας Κινέζος μετανάστης στις ΗΠΑ, είδε την περιουσία του να εκτινάσσεται στα 28,6 δισεκατομμύρια δολάρια – και έγινε έτσι το 40ο πλουσιότερο άτομο στον πλανήτη.

Αυτά όμως ήταν τα όσα ίσχυαν μέχρι χθες το απόγευμα όταν και η εταιρεία Pfizer Inc. ανακοίνωσε ότι το εμβόλιο Covid-19 που αναπτύσσεται με τη BioNTech SE είναι αποτελεσματικό κατά 90% – η πιο ενθαρρυντική επιστημονική πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στη μάχη κατά του ιού-. Την ανακοίνωση αυτή ακολούθησε σημαντική άνοδος μετοχών αεροπορικών εταιρειών, γιγάντων πετρελαίου και ξενοδοχειακών ομίλων.

Δεν συνέβη όμως το ίδιο και για εταιρείες οι οποίες βγήκαν κερδισμένες από την πανδημία και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του lockdown – όπως η Peloton Interactive Inc., η Netflix Inc. και η Sea Ltd., η μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτύου της Νοτιοανατολικής Ασίας – των οποίων οι μετοχές χθες κατέγραψαν σημαντική πτώση.

Η εύλογη ερώτηση που δημιουργείται στο σημείο αυτό είναι εαν οι εταιρείες αυτές έχουν ημερομηνία λήξης. Μπορούν αυτά τα εξαιρετικά κέρδη που έχουν σημειώσει μέχρι στιγμής οι συγκεκριμένες εταιρείες να διατηρηθούν; Ή οι άνθρωποι θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες εταιρειών όπως το Zoom μετά τη λήξη της πανδημίας και θα τις ξεχάσουν;

«Δεν νομίζω ότι η τάση γύρω από το ηλεκτρονικό εμπόριο, και άλλες τέτοιους είδους διαδικτυακές πλατφόρμες θα αλλάξει ως αποτέλεσμα του εμβολίου», δήλωσε ο αναλυτής του Bloomberg Intelligence, Mandeep Singh. «Τα κέρδη είναι πολλά για μερικά από αυτά τα ονόματα, αλλά αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της πανδημίας. Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες έχουν πολυετείς ιστορίες ανάπτυξης. Αυτό είναι απλώς μια φυσιολογική μεταβλητότητα καθώς οι επενδυτές φαίνεται να περιστρέφονται σε τομείς που έχουν υποστεί σημαντική μείωση λόγω της πανδημίας, όπως ταξίδια, καζίνο και ο τουρισμός.» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι μετοχές της Zoom υποχώρησαν 17% στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα, διαγράφοντας 5,1 δισεκατομμύρια δολάρια από την καθαρή αξία του Yuan. Έχει πουλήσει μετοχές με αξία μεγαλύτερη των 275 εκατομμύριων δολαρίων το 2020 και η περιουσιακή του κατάσταση βρίσκεται στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Δείκτη Bloomberg Billionaires. Ο ιδρυτής της Peloton John Foley έγινε δισεκατομμυριούχος με την εκπληκτική άνοδο των μετοχών που σημείωσε η εταιρεία home-fitness. Τώρα όμως φαίνεται πως χάνει 300 εκατομμύρια δολάρια μετά την πτώση της μετοχής κατά 20%.

Ο Reed Hastings, διευθύνων σύμβουλος της υπηρεσίας ροής ταινιών και τηλεόρασης Netflix, είδε τον πλούτο του να μειώνεται κατά 416 εκατομμύρια δολάρια. Ο Forrest Li, ο δισεκατομμυριούχος πίσω από τη Sea που εδρεύει στη Σιγκαπούρη, έχασε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια, καθώς οι μετοχές της εταιρείας του υποχώρησαν κατά 9,5% στις ΗΠΑ τη Δευτέρα.

Η Top Glove Corp., η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής γαντιών από καουτσούκ στον κόσμο, έχασε έως και 11% στις πρώτες συναλλαγές στη Μαλαισία. Η Riverstone Holdings Ltd. σημείωσε πτώση 13%, ενώ η Hartalega Holdings Bhd., η Kossan Rubber Industries Bhd. και η Supermax Corp. σημείωσαν πτώση μεγαλύτερη του 8%, βυθίζοντας την τύχη των ιδιοκτητών τους.

Η καθαρή αξία του προέδρου της FedEx Corp. Fred Smith μειώθηκε κατά περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια, καθώς οι μετοχές της ναυτιλιακής εταιρείας express μειώθηκαν κατά 5,7%. Η περιουσία του είχε αυξηθεί φέτος περισσότερο από 70% έως την Παρασκευή, καθώς το εξ αποστάσεως εργατικό και αναπτυσσόμενο ηλεκτρονικό εμπόριο ενίσχυσε τη ζήτηση για υπηρεσίες παράδοσης πακέτων. Ο Jay Chaudhry, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ασφάλειας στον κυβερνοχώρο Zscaler Inc. και ο Tim Steiner, ο συνιδρυτής του διαδικτυακού σούπερ μάρκετ του Ηνωμένου Βασιλείου Ocado Group Plc, σημείωσαν επίσης σημαντική πτώση μετά από τα όσα ανακοίνωσε η εταιρεία Pfizer.

Ορισμένες εταιρείες και οι δισεκατομμυριούχοι ιδιοκτήτες τους διατηρούν τα κέρδη τους. Η περιουσία του ιδρυτή της Zara για παράδειγμα, Amancio Ortega και της κόρης του, Sandra, αυξήθηκε καθώς η μελέτη εμβολίων ενίσχυσε τις ελπίδες των καταναλωτών που επιθυμούν να επιστρέψουν και πάλι στα φυσικά καταστήματα. Ο ξενοδόχος Robert Rowling, καθώς και ο βιομηχανικός Georg Schaeffler και η οικογένεια Deichmann που ελέγχουν έναν από τους μεγαλύτερους λιανοπωλητές υποδημάτων της Ευρώπης είδαν επίσης τον πλούτο τους να αυξάνεται τη Δευτέρα.

Ορισμένες εταιρείες είναι αισιόδοξες ότι ακόμη και αφού τεθεί υπό έλεγχο η πανδημία, οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους.

«Πώς μπορεί κανείς να κουραστεί από το Zoom;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος Kelly Steckelberg σε συνέντευξη τον Ιούνιο με το Bloomberg TV. «Η επικοινωνία βίντεο έχει ενσωματωθεί σε όλες τις πτυχές της ζωής μας.»

