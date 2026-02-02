Χειροπέδες σε 43χρονη – Βρέθηκαν στο όχημά της κλεμμένα καλώδια και ψυκτικοί σωλήνες χαλκού

Καλώδια και ψυκτικοί σωλήνες χαλκού εντοπίστηκαν σε όχημα 43χρονη στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ. Η 43χρονξη δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την κατοχή τους με τους αστυνομικούς να προχωρούν στην κατάσχεση των αντικειμένων και την σύλληψη της ιδίας.

Από τη διαδικασία της προανάκρισης προέκυψε ότι το όχημα στο οποίο επέβαινε είχε εμπλακεί σε δυο περιπτώσεις κλοπών στις 26 και στις 31 Ιανουαρίου 2026, στην τοπική κοινότητα Πετροχωρίου από όπου ένας 43χρονος αλβανικής υπηκοότητας και άγνωστος συνεργός του είχαν αφαιρέσει από νεόδμητες οικοδομές τα καλώδια από και τους χάλκινους σωλήνες. Το όχημα είχε καταγραφή από βιντεοληπτικό υλικό να έχει χρησιμοποιηθεί από τους δράστες.

Η ίδια, σύμφωνα με τις αρχές, ισχυρίστηκε πως είχε δώσει το όχημά της για διάστημα ενός μηνός στον σύντροφό της, τον 43χρονο Αλβανό, ο οποίος, όπως αυτή υποστήριξε, το χρησιμοποιούσε μαζί με ένα ακόμη άτομο.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη, προχθές (31.1.2026) το βράδυ, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας, 43χρονη ημεδαπή, γιατί σε έλεγχο που έγινε σε όχημα στο οποίο επέβαινε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χάλκινα είδη. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η ανωτέρω, μαζί με 42χρονο αλλοδαπό και ακόμη -1- άγνωστο συνεργό τους, την 26.1.2026 και την 31.1.2026 σε τοπική κοινότητα του δήμου Πύλου – Νέστορος, αφαίρεσαν από -2- νεοαναγειρόμενες οικοδομές, τα προαναφερόμενα χάλκινα είδη. Επιπλέον, κατασχέθηκε όχημα, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου – Νέστορος.