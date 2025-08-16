Χωρίς φιλάθλους της ΑΕΛ το Δευτεριάτικο ματς Κυπέλλου με την Καλαμάτα

Η προσοχή στρέφεται στο επερχόμενο παιχνίδι Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στην Καλαμάτα και την ΑΕΛ, που θα διεξαχθεί την προσεχή Δευτέρα στο Δημοτικό Γήπεδο Καλαμάτας.
Εν όψει της αναμέτρησης, η ΠΑΕ Καλαμάτα γνωστοποίησε πως ο αγώνας θα γίνει χωρίς φιλάθλους της ΑΕΛ μετά από σχετική απαγόρευση μετακίνησης.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ
Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως μετά από απόφαση της αστυνομίας, απαγορεύεται τόσο η οργανωμένη όσο και η μεμονωμένη μετακίνηση των οπαδών της ΑΕΛ για το ερχόμενο παιχνίδι Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (19/08, 17:00) στο Δημοτικό Γήπεδο της Καλαμάτας.