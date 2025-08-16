Τελευταία Νέα
97.3best
Σάββατο
16
Αύγουστος
TOP
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χωρίς φιλάθλους της ΑΕΛ το Δευτεριάτικο ματς Κυπέλλου με την Καλαμάτα

Share

Η προσοχή στρέφεται στο επερχόμενο παιχνίδι Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στην Καλαμάτα και την ΑΕΛ, που θα διεξαχθεί την προσεχή Δευτέρα στο Δημοτικό Γήπεδο Καλαμάτας.

Εν όψει της αναμέτρησης, η ΠΑΕ Καλαμάτα γνωστοποίησε πως ο αγώνας θα γίνει χωρίς φιλάθλους της ΑΕΛ μετά από σχετική απαγόρευση μετακίνησης.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ  

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως μετά από απόφαση της αστυνομίας, απαγορεύεται τόσο η οργανωμένη όσο και η μεμονωμένη μετακίνηση των οπαδών της ΑΕΛ για το ερχόμενο παιχνίδι Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (19/08, 17:00) στο Δημοτικό Γήπεδο της Καλαμάτας.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ