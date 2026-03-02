Χρήστος Λαμπρόπουλος: «Η ανάπτυξη της Πελοποννήσου περνά μέσα από τη συνεργασία με τα Επιμελητήρια και τους ανθρώπους τους»

Στην Τρίπολη και στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου η 4η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Υπαλλήλων Επιμελητηρίων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδος, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από συνολικά 16 Επιμελητήρια και 107 μελών.

Ιδιαίτερη έμφαση είχε ο χαιρετισμός του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Χρήστου Λαμπρόπουλου, ο οποίος καλωσόρισε τα μέλη του Συλλόγου στην Τρίπολη και αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο των Επιμελητηρίων στην αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας.

Όπως τόνισε, η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι σταθερά προσανατολισμένη στη στενή συνεργασία με τα Επιμελητήρια και των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αποτελεσματική λειτουργία των Επιμελητηρίων βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στο έργο και την καθημερινή προσπάθεια των εργαζομένων τους.

Ο κ. Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε, επίσης, στα χρηματοδοτικά εργαλεία που ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, σημειώνοντας ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο μεγάλου προγράμματος ενίσχυσης επιχειρήσεων. Παράλληλα, όπως ανέφερε, σχεδιάζεται η ενεργοποίηση ενός νέου χρηματοδοτικού προγράμματος που θα απευθύνεται σε μικρότερες επιχειρήσεις, διευρύνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης σε πόρους και δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, Γιάννης Τρουπής, ο οποίος αναφέρθηκε στον ρόλο του επιμελητηριακού θεσμού και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα Επιμελητήρια, καθώς και η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων, Παναγιώτα Αθανασίου.