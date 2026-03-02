Χρήστος Λαμπρόπουλος: «Η ανάπτυξη της Πελοποννήσου περνά μέσα από τη συνεργασία με τα Επιμελητήρια και τους ανθρώπους τους»

Τελευταία Νέα
Στην Τρίπολη και στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου η 4η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Υπαλλήλων Επιμελητηρίων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδος, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από συνολικά 16 Επιμελητήρια και 107 μελών.

Ιδιαίτερη έμφαση είχε ο χαιρετισμός του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Χρήστου Λαμπρόπουλου, ο οποίος καλωσόρισε τα μέλη του Συλλόγου στην Τρίπολη και αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο των Επιμελητηρίων στην αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας.

Όπως τόνισε, η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι σταθερά προσανατολισμένη στη στενή συνεργασία με τα Επιμελητήρια και των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αποτελεσματική λειτουργία των Επιμελητηρίων βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στο έργο και την καθημερινή προσπάθεια των εργαζομένων τους.

Ο κ. Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε, επίσης, στα χρηματοδοτικά εργαλεία που ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, σημειώνοντας ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο μεγάλου προγράμματος ενίσχυσης επιχειρήσεων. Παράλληλα, όπως ανέφερε, σχεδιάζεται η ενεργοποίηση ενός νέου χρηματοδοτικού προγράμματος που θα απευθύνεται σε μικρότερες επιχειρήσεις, διευρύνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης σε πόρους και δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, Γιάννης Τρουπής, ο οποίος αναφέρθηκε στον ρόλο του επιμελητηριακού θεσμού και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα Επιμελητήρια, καθώς και η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων, Παναγιώτα Αθανασίου.

