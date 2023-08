Χρυσό βραβείο για τα Poseidon Group of Restaurants στον Πανελλαδικό θεσμό βραβείων ποιότητας & γεύσης Estiatoria.gr Golden Awards

Μια well deserved διάκριση έρχεται να προστεθεί στην…τροπαιοθήκη του Δημήτρη Πυλίωτη και των εστιατορίων του σε Καλαμάτα και Μαϊάμι. Τα εστιατόρια του πολυβραβευμένου σεφ σε Καλαμάτα και Μαϊάμι φέρουν και το 2023 το σημαντικότερο σήμα ποιότητας – βραβείο για την ελληνική εστίαση και τον ευρύτερο χώρο της γεύσης. Το Poseidon Group of Restaurants (Καλαμάτα – Μαϊάμι) επελέγη ανάμεσα σε εκατοντάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της γαστρονομίας ως ο «χρυσός» νικητής of quality and taste στον 7o επετειακό Πανελλαδικό Θεσμό Βραβείων Ποιότητας & Γεύσης για το 2023 από τα Estiatoria.gr Golden Awards®.

Ο Πανελλαδικός Θεσμός Βραβείων Ποιότητας & Γεύσης – Estiatoria.gr Golden Awards® έχει την υποστήριξη του παγκόσμιου οργανισμού Greek Taste Beyond Borders® GTBB και του Ambassadors of Taste for the Global Gastronomy®, διεξάγεται υπό την «ομπρέλα» των Golden Awards® επίσημα κατοχυρωμένου εμπορικού σήματος από το Υπουργείο Ανάπτυξης για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και υπηρεσίες διοργάνωσης διαγωνισμών.

Η επιλογή του Poseidon Group of Restaurants (Kalamata – Miami) έγινε μέσα από αδιάβλητα κριτήρια και την συνδρομή της έγκριτης επιτροπής η οποία μετακινείται σε όλη την επικράτεια αλλά και με τη συμμετοχή του κόσμου σαν ψηφοφορία, κι έτσι τα Estiatoria.gr Golden Awards® αναγνωρίζουν την προσπάθεια και τις άριστες υπηρεσίες της εκάστοτε επιχείρησης που φιλοδοξεί να λάβει το σήμα που έχει χαράξει με λαμπερά γράμματα «ιστορία» στην σύγχρονη ελληνική γαστρονομία με κοινή αποδοχή και υψηλότατο κύρος και αξία!

Το ευρέως διαδεδομένο και αναγνωρισμένο Gold Award of Quality & Taste, του Πανελλαδικού Θεσμού Βραβείων Ποιότητας & Γεύσης – Estiatoria.gr Golden Awards® επέλεξε το Poseidon Group of Restaurants (Kalamata – Miami) αποδίδοντάς του την διάκριση SEAFOOD EXCELLENCE, που αποτελεί το ισχυρότερο διαπιστευτήριο αξίας που εγγυάται ένα μοναδικό γεύμα ασυναγώνιστης και άριστης ποιότητας. Η νέα αυτή διάκριση των προσπάθειών του Δημήτρη Πυλιώτη έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πιο ηχηρό τρόπο, την υψηλή ποιότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται στα εστιατόρια Poseidon Greek και Poseidon Ocean View στην Ελλάδα και την Αμερική συγκαταλέγοντάς τα στη λίστα των κορυφαίων επιχειρήσεων γαστρονομίας για το 2023.