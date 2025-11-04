Condé Nast Traveler: Η Πελοπόννησος στους κορυφαίους προορισμούς για το 2026

ια λίστα κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών φαντάζει συχνά εκτός πραγματικότητας. Αμέτρητες ομορφιές και άγνωστες πτυχές του πλανήτη μας, δεν κατακτούν ποτέ τη θέση που τους αξίζει. Αυτό, όμως, δεν ισχύει στην περίπτωση του περιοδικού Condé Nast Traveler, που για μια ακόμη χρόνια αναδεικνύει την ποικιλομορφία του σύγχρονου τουρισμού. Στη λίστα για το 2026, που δημοσιεύτηκε πριν από μερικές ώρες, μια λίστα για ταξιδιώτες και ονειρευτές, κατά την περιγραφή, η Τανζανία συναντά τις Βρυξέλλες και τη Γιούτα, ενώ η Ελλάδα διεκδικεί μια ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις δεκάδες επιλογές.

Μέρη γνωστά που αποκτούν σήμερα μια νέα ζωή και προορισμοί που συχνά ξεφεύγουν από το ραντάρ μας, συνθέτουν τον χάρτη των κορυφαίων προορισμών για το 2026. Για 12η χρονιά, το Condé Nast Traveler επιχειρεί να αποτυπώσει το διαρκώς μεταβαλλόμενο φυσικό και αστικό τοπίο, εξερευνώντας τον τουρισμό μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό άξονα της λίστας, όπως και η ιδέα της ανάπτυξης.

Με την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν να έχει στρέψει τα τελευταία δύο χρόνια τους προβολείς του Χόλιγουντ στην ελληνική χερσόνησο, η Πελοπόννησος αναδεικνύεται δικαίως σε έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για το 2026, τόσο για τη φυσική ομορφιά και την ιστορία της, όσο και για τους σύγχρονους όρους της φιλοξενίας της. Όπως περιγράφει και το περιοδικό, η περιοχή ενδείκνυται για κινηματογραφικά γυρίσματα, ορειβασία και ομηρικά έπη.

Η Μεσσηνία, που βρέθηκε στο φόντο του κινηματογραφικού έπους του Νόλαν, ορίζεται σήμερα από την Costa Navarino και τη βιώσιμη ανάπτυξη που έχει επιφέρει ο όμιλος στην περιοχή με τα 4 πολυτελή resorts του. Εστιατόρια που φέρουν την υπογραφή βραβευμένων με αστέρι Michelin σεφ και μια πολυσυλλεκτική αγορά επανασυστήνουν την ιδέα της ελληνικής φιλοξενίας. Η σπηλιά του Νέστορα, το γαλαζοπράσινο ωμέγα της Βοϊδοκοιλιάς και τα φλαμίνγκο της Γιάλοβας υμνούν τη φυσική ομορφιά του τόπου, ενώ τα δύο κάστρα της περιοχής – της Μεθώνης και της Πύλου – αντανακλούν μια ιστορία χρόνων.

Η ιστορία διαπερνά κάθε μικρή και μεγάλη γωνιά της Πελοποννήσου. Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός και οι θολωτοί τάφοι της περιόδου, προσφέρονται για ξεναγήσεις και ιστορικές περιπλανήσεις. Ο τάφος του Μυκηναίου πολεμιστή που ανακαλύφθηκε από τους αρχαιολόγους το 2015, υπήρξε η αφορμή για έναν νέο διάλογο μεταξύ δυτικού και αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Ο τάφος και τα κτερίσματά του, που αυτήν τη στιγμή βρίσκονται στο Λος Άντζελες στο πλαίσιο της διεθνούς πορείας τους, θα επιστρέψουν μαζί με άλλα ευρήματα στο προσφάτως ανακαινισμένο Αρχαιολογικό Μουσείο στη χώρα της Μεσσηνίας ως το τέλος της επόμενης χρονιάς.

Μέχρι την άνοιξη του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί και το νέο δίκτυο μονοπατιών της Πελοποννήσου, το οποίο και πρόκειται να ενισχύσει τη φήμη της περιοχής ως ορειβατικό προορισμό. Μέσω των διαδρομών αυτών, οι επισκέπτες θα μπορούν να γευτούν παραδοσιακά προϊόντα, αλλά και να γνωρίσουν μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, όπως ο Μυστράς. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και το Euphoria Retreat, το οποίο θα φιλοξενήσει τον Ιούνιο του 2026 ένα μεγάλο Φεστιβάλ Ευεξίας, βασισμένο στη φιλοσοφία του αρχαιοελληνικού «ευ ζήν». Αυτήν ακριβώς τη σύνδεση παράδοσης και σύγχρονων παροχών, ξεχώρισε στην Πελοπόννησο και το περιοδικό, αναδεικνύοντάς την σε έναν από τους κορυφαίους προορισμούς της επόμενης σεζόν.

πηγή: www.kathimerini.gr