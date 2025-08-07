Copernicus: Ο φετινός Ιούλιος ήταν ο 3ος θερμότερος που καταγράφηκε ποτέ

Μπορεί ο φετινός Ιούλιος να μην είχε – για την Ελλάδα – ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες όπως τα προηγούμενα χρόνια, καθώς στη χώρα μας σημειώθηκε ένα μόνο αν και παρατεταμένο κύμα καύσωνα με τους μετεωρολόγους μάλιστα να ερίζουν κατά πόσο ήταν καύσωνας ή απλά ένα έντονο κύμα ζέστης, αλλά σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ήταν ένας από τους πιο ζεστούς που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Μολονότι διαπιστώθηκε παύση στη σειρά ρεκόρ ζέστης, ο Ιούλιος του 2025 κατατάχτηκε τρίτος ως προς το επίπεδο των πιο υψηλών θερμοκρασιών που έχουν καταγραφτεί οποιονδήποτε τέτοιο μήνα στη Γη, καθώς η κλιματική αλλαγή συνεχίζεται, επισήμανε το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus.