Costa Navarino: Μεγαλώνει με νέες επενδύσεις το 2021 από την TEMES

Η TEMES πρωταγωνιστεί σε μεγάλα κτιριακά και ξενοδοχειακά έργα που αφορούν τη χώρα μας, έχοντας επενδύσει περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ και ξοδεύοντας, παράλληλα, ένα ποσό της τάξης των 400 εκατ. ευρώ από ίδια κεφάλαια των μετόχων της εταιρείας.

ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ PROJECTS

Ένα από τα πολυαναμενόμενα projects που προβλέπεται να πάρει σάρκα και οστά εντός του 2021, είναι το Navarino Hills. Από τον Ιανουάριο του 2019 έχουν ξεκινήσει τα κατασκευαστικά έργα για τη δημιουργία δύο νέων γηπέδων γκολφ, στο πλαίσιο υλοποίησης του σημαντικού αυτού project. Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί σε οικόπεδο 5 χιλ. στρεμμάτων στην περιοχή Κυνηγού, σε ένα σημείο που θα «βλέπει» τον κόλπο του Ναβαρίνου.

Όταν παραδοθεί, το Navarino Hills θα συνιστά ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο θέρετρο που πέραν των γκολφ, τα οποία φυσικά τοποθετούνται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, θα περιλαμβάνει πλήθος παροχών πολυτελείας με δραστηριότητες αναψυχής, αθλητισμού, ενώ σε επόμενο στάδιο θα κατασκευαστούν και δύο ακόμη υπερπολυτελή καταλύματα.

Θυμίζουμε ότι στον κόλπο του Ναβαρίνου όπου θα έχει θέα το Navarino Hills, λειτουργεί από το 2011 το γήπεδο The Bay Course, τη στιγμή που το φθινόπωρο του 2019 ολοκληρώθηκε και το The Bay Clubhouse υπό την επωνυμία Ted’s Lounge. Μία επένδυση για ένα κτιριακό έργο, που έλαβε χώρα στη μέση ενός πράσινου φυσικού τοπίου με εντυπωσιακή θέα προς το γήπεδο (σ.σ. The Bay Course) και τον κόλπο (σ.σ. Ναβαρίνου).

Συνάμα, εξίσου στα «σκαριά» βρίσκεται η ανέγερση για το νέο ξενοδοχείο κατηγορίας 5 αστέρων και δυναμικότητας άνω των 800 κλινών, στην περιοχή Γιάλοβα της Μεσσηνίας. Οι κατασκευές προ κορονοϊού εξελίσσονταν ομαλά, για μία μονάδα που όταν είναι έτοιμη και παραδοθεί θα περιλαμβάνει πολυτελή δωμάτια, σουίτες, παραθεριστικές κατοικίες τριών και τεσσάρων δωματίων, καθώς κι ένα μικρό παραθαλάσσιο «χωριό» με καταστήματα, χώρους εστίασης-ψυχαγωγίας και θερινό κινηματογράφο.

Tέλος στον Ριζόμυλο, σε μία παραθαλάσσια έκταση άνω των 2 χιλ. στρεμμάτων, θα κατασκευαστούν επίσης τέσσερις ξενοδοχειακές μονάδες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες η συνολική δυναμικότητα των καταλυμάτων, θα ξεπερνά τα 1.300 δωμάτια και σουίτες. Το σύνολο του επενδυτικού πλάνου της TEMES που αναλύουμε, θα φτάσει σε κόστος τα 2,5 δισ. ευρώ.

