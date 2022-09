Costa Navarino: Αυξημένα έσοδα και νέες επενδύσεις -Το συγκρότημα της Μεσσηνίας συνεχίζει να υλοποιεί σχέδια για περαιτέρω ανάπτυξη

Με έσοδα 30% πάνω από το 2019 χωρίς να υπολογίζονται τα επιπλέον δωμάτια που προστέθηκαν τον Αύγουστο φέτος με την νέα ξενοδοχειακή μονάδα, τρέχει το 2022 το τουριστικό συγκρότημα της Costa Navarino, επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή φετινή πορεία του ελληνικού τουρισμού.

Πάνω από 80% των επισκεπτών είναι ξένοι τουρίστες με τους Γερμανούς και Βρετανούς να έχουν την μερίδα του λέοντος ενώ ειδικά φέτος, έντονη είναι και η παρουσία των Αμερικάνων υπολογιζόμενοι σε ένα ποσοστό άνω του 5% των αφίξεων, σε διπλάσιο επίπεδο από ότι άλλες χρονιές.

Το συγκρότημα της Μεσσηνίας των τριών εν λειτουργία ξενοδοχείων και των τεσσάρων γηπέδων γκολφ συνεχίζει να υλοποιεί σχέδια για περαιτέρω ανάπτυξη.

Η Costa Navarino αναπτύσσει δύο νέες περιοχές την Navarino Waterfront και Navarino Bay – με δύο νέα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, το W Costa Navarino και το Mandarin Oriental, Costa Navarino, όλα σε κοντινή απόσταση από την πρώτη περιοχή ανάπτυξης της Costa Navarino, το Navarino Dunes, των ξενοδοχείων Romanos και Westin.

Στο Navarino Waterfront υποδέχεται ήδη τουρίστες από τις αρχές Αυγούστου το W Costa Navarino, το πρώτο ξενοδοχείο των W Hotels στην Ελλάδα, σε μία παραθαλάσσια έκταση 130 στρεμμάτων. Με πάνω από 80% πληρότητα από την έναρξη λειτουργίας του.

Δίπλα στο νέο ξενοδοχείο αναπτύσσεται η Navarino Agora, μια ανοικτή σε όλους και όχι μόνο στους ενοίκους του συγκροτήματος, αγορά με επιλεγμένα καταστήματα, street food, υπαίθριο σινεμά.

Στην περιοχή Navarino Bay κτίζεται το πρώτο Mandarin Oriental στην Ελλάδα, το οποίο θα υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες το 2023.

Το Mandarin Oriental, Costa Navarino, θα περιλαμβάνει 99 δωμάτια, μεταξύ των οποίων 48 υπόσκαφες βίλες με ιδιωτική πισίνα, καθώς και πέντε εστιατόρια και μπαρ. Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του ξενοδοχείου έχουν επιμεληθεί το Γραφείο Μελετών Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη και το K-Studio, σύμφωνα με τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης της Costa Navarino.

Το ξενοδοχείο θα διαθέτει εγκαταστάσεις spa και γυμναστηρίου έκτασης 1.500 τ.μ..

Τα επόμενα σχέδια

Ακολουθεί η περαιτέρω ανάπτυξη της γειτονικής περιοχής Navarion Hillls στην οποία λειτουργούν ήδη από τον Φεβρουάριο του 2022 τα δύο νέα γήπεδα -σε συνολική έκταση 1.250 στρεμμάτων. Τα δυο γήπεδα θα πλαισιωθούν στο άμεσο μέλλον από μονάδες φιλοξενίας που θα δίνουν έμφαση στην ευεξία.

Τα τέσσερα γήπεδα γκολφ στοχεύουν σε μία αγορά περίπου 80 εκατ. παικτών παγκοσμίως, εκ των οποίων 4,5 εκατ. περίπου είναι ευρωπαίοι παίκτες του αθλήματος.

Το γκολφ υπολογίζεται ότι συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή οικονομία περί τα 15,1 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ ειδικά στην τουριστική οικονομία της Ευρώπης προσφέρει περί το 1,5 δισ. ευρώ κάθε χρόνο. Ένας Ευρωπαίος γκόλφερ όταν ταξιδεύει για να παίξει γκολφ ξοδεύει κατά μέσο όρο περισσότερα από 250 ευρώ την ημέρα.

Στην Costa Navarino εκτιμούν ότι υπάρχει έδαφος περαιτέρω ανάπτυξης του γκολφ στην Ελλάδα και του τουρισμού με άξονα τα τουρνουά γκολφ. Επισημαίνεται ότι η υψηλή σεζόν του γκολφ είναι από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο και από τον Οκτώβριο μέχρι τον Νοέμβριο. Ο μέσος όρος παραμονής ενός γκόλφερ στο ξενοδοχείο είναι 6-7 ημέρες

Η επόμενη επενδυτική φάση

Τέλος η επόμενη φάση επενδύσεων αφορά στο Navarino Blue, στην περιοχή του Ριζόμυλου, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας.

Η περιοχή είναι ήδη οριοθετημένη ως τμήμα της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας. Στόχος είναι να αναπτυχθούν θεματικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα που θα προσφέρουν πληθώρα αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας.

REAL ESTATE

Ένα σημαντικό μέρος της επενδυτικής δραστηριότητας του Ομίλου είναι οι κατοικίες Costa Navarino Residences Όλες οι βίλες έχουν ιδιωτική πισίνα και αναπτύσσονται σε μεγάλα οικόπεδα, σε 3 διαφορετικές γειτονιές εντός του Navarino Dunes (της πρώτης περιοχής ανάπτυξης της Costa Navarino), οι οποίες ονομάζονται Sea Dunes, Olive Grove και Rolling Greens.

Οι βίλες στη Sea Dunes βρίσκονται λίγα μόλις μέτρα από την παραλία σε οικόπεδα που ξεκινούν από 1.550τ.μ. και έχουν 5-7 υπνοδωμάτια. Έχουν πουληθεί όλες εκτός από τρεις καθώς η ζήτηση ήταν μεγάλη.

Οι βίλες στην Olive Grove έχουν πανοραμική θέα στο Ιόνιο πέλαγος, στο γήπεδο The Dunes Gourse και στους ελαιώνες, αναπτύσσονται σε οικόπεδα που ξεκινούν από 1.350τ.μ. και διαθέτουν 4-6 υπνοδωμάτια. Οι βίλες στη Rolling Greens κυμαίνονται από 235τ.μ έως 295τ.μ., έχουν 3 ή 4 υπνοδωμάτια, σε οικόπεδα επιφάνειας από 700τ.μ έως 1300τ.μ.

Όλες οι βίλες και στις δυο αυτές περιοχές πωλήθηκαν μέσα σε έναν χρόνο από το λανσάρισμά τους, με τη ζήτηση να ξεπερνά την προσφορά.

Επίσης τα branded διαμερίσματα, The Residences at The Westin Resort Costa Navarino αποτελούν μια πρόταση που συνδυάζει ιδανικά τη χρήση με την επένδυση. Την πρόταση αυτή, ακολουθώντας τις τάσεις της διεθνούς αγοράς, παρουσίασε η Costa Navarino για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, με επιτυχία, προκαλώντας το ενδιαφέρον τόσο σε αγοραστές από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Έχει πωληθεί πάνω από το 85% των διαμερισμάτων.

Καθώς η ζήτηση έχει ξεπεράσει κατά πολύ την προσφορά, η ΤΕΜΕΣ, φορέας ανάπτυξης της Costa Navarino, ετοιμάζει και στο προσεχές διάστημα θα παρουσιάσει νέες οικιστικές προτάσεις.