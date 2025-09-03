Costa Navarino: Συντονισμένες δράσεις για τα αδέσποτα ζώα στη Μεσσηνία

– «Μεσσηνία χωρίς αδέσποτα»: ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι δύο κύκλοι του προγράμματος της Costa Navarino και του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου

– Navarino Pet Community: καταφύγιο για στέγη, τροφή, ασφάλεια και ιατρική περίθαλψη αδέσποτων ζώων

– Navarino Pet Charity Trophy: τουρνουά γκολφ για καλό σκοπό στις 6 & 7 Σεπτεμβρίου

Με στόχο την προστασία και την φροντίδα των αδέσποτων ζώων στη Μεσσηνία, η Costa Navarino ενισχύει περαιτέρω τις δράσεις ευαισθητοποίησης μέσα από δύο ξεχωριστές πρωτοβουλίες: το πρόγραμμα «Μεσσηνία χωρίς αδέσποτα» και τo Navarino Pet Community, το καταφύγιο αδέσποτων ζώων που έχει δημιουργηθεί από εθελοντές εργαζόμενους της Costa Navarino.

«Μεσσηνία χωρίς αδέσποτα»: Ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα

Με πολλαπλές δράσεις ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι δύο κύκλοι (2024-2025) του προγράμματος «Μεσσηνία χωρίς αδέσποτα» της Costa Navarino και του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, σε συνεργασία με το φιλοζωικό σωματείο Stray.gr. Το πρόγραμμα στοχεύει αφενός στην πρόληψη και την διάσωση και αφετέρου στη βιώσιμη διαχείριση των αδέσποτων της περιοχής. Βασικός γνώμονας είναι η ενδυνάμωση των τοπικών εθελοντικών ομάδων και η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, σε μια προσπάθεια αλλαγής κουλτούρας απέναντι στα ζώα.

Μέσω του προγράμματος «Μεσσηνία χωρίς αδέσποτα» ιδρύθηκε το φιλοζωικό σωματείο Stray Hope ενώνοντας όλους τους εθελοντές της Δυτικής Μεσσηνίας. Ως αποτέλεσμα, υλοποιήθηκαν περισσότερες από 120 στειρώσεις ζώων, 11 υιοθεσίες, 140 διασώσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν 7 δύσκολα χειρουργεία. Επιπλέον, διοργανώθηκαν πάνω από 40 ενημερωτικές εκδηλώσεις σε τοπικές κοινότητες και 4 εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σχολεία, καθώς και μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τις στειρώσεις και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσων διαθέτουν ζώα συντροφιάς. Τέλος, η ομάδα της Stray Hope ανέλαβε την περισυλλογή περισσότερων από 400 ζώων που στειρώθηκαν μέσω των προγραμμάτων των Δήμων Τριφυλίας και Πύλου-Νέστορος.

Το σωματείο Stray Hope αριθμεί πλέον 35 εθελοντές, αφιερώνοντας χιλιάδες ώρες στις δράσεις του προγράμματος. Συνεργάζεται με τους Δήμους Πύλου – Νέστορος και Τριφυλίας, με τον Φιλοζωικό Όμιλο Καλαμάτας, το Navarino Pet Community καθώς και με άλλα διεθνή, εθνικά και τοπικά σωματεία που δρουν στην περιοχή.

Navarino Pet Community: Στέγη, τροφή, ασφάλεια και ιατρική περίθαλψη σε αδέσποτα ζώα

Το Navarino Pet Community είναι το καταφύγιο που δημιουργήθηκε το 2015 από εθελοντές εργαζόμενους της Costa Navarino, για να προσφέρει στέγη, τροφή, ασφάλεια και ιατρική περίθαλψη σε αδέσποτα ζώα μέχρι να βρουν την καινούργια τους οικογένεια.

Κατά μέσο όρο στο καταφύγιο φιλοξενούνται 20 σκύλοι, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πάνω από 260 υιοθεσίες αδέσποτων ζώων, που έχουν βρει νέα σπίτια στην Ελλάδα και σε 13 ακόμη χώρες. Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος στειρώσεων για ζώα που φιλοξενούν, ή φροντίζουν κοντά στα σπίτια τους οι εργαζόμενοι της Costa Navarino, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 50 στειρώσεις σε γάτες και σκύλους.

Επόμενη δράση του Navarino Pet Community είναι το Navarino Pet Charity Trophy, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Σεπεμβρίου 2025 στα γήπεδα The Hills Course και International Olympic Academy Golf Course. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό τουρνουά γκολφ για καλό σκοπό, που συνδυάζει το πάθος για το άθλημα με τη στήριξη των αδέσποτων ζώων της περιοχής. Μέρος από το αντίτιμο συμμετοχής, καθώς και ολόκληρο το ποσό από τη σιωπηλή δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί κατά την τελετή βράβευσης, θα διατεθεί για τη στήριξη των δράσεων του Navarino Pet Community (κάλυψη αναγκών τροφής, ιατρικής φροντίδας και φιλοξενίας των ζώων).

Σχετικά με την Costa Navarino

H Costa Navarino είναι ο αειφόρος προορισμός υψηλών προδιαγραφών και βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου, με 4.500 χρόνια ιστορίας. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της Costa Navarino είναι η ανάδειξη της Μεσσηνίας, με σεβασμό για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Αποτελείται από ξεχωριστές περιοχές ανάπτυξης, με ξενοδοχεία 5 αστέρων, ιδιωτικές κατοικίες, signature γήπεδα γκολφ και πλήθος δραστηριοτήτων για κάθε εποχή του χρόνου. Στο Navarino Dunes βρίσκονται τα ξενοδοχεία The Romanos, a Luxury Collection Resort, The Westin Resort Costa Navarino, καθώς και οι ιδιωτικές κατοικίες Costa Navarino Residences. Το Navarino Bay φιλοξενεί το Mandarin Oriental, Costa Navarino, το W Costa Navarino καθώς και τη Navarino Agora, έναν διαδραστικό χώρο με καταστήματα, εστιατόρια, θερινό σινεμά και πολιτιστικές εμπειρίες. Kαι στις δυο περιοχές λειτουργούν signature γήπεδα γκολφ, ενώ στο Navarino Hills βρίσκονται δύο ακόμα signature γήπεδα γκολφ.

