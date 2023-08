Δείτε LIVE στην τηλεόραση BEST την παρουσίαση προγράμματος και υποψηφίων του Θανάση Βασιλόπουλου

Πολυπληθείς και με μεγάλη αποδοχή οι μέχρι τώρα επισκέψεις και επαφές με τους πολίτες στις δημοτικές κοινότητες της Καλαμάτας για τον Θανάση Βασιλόπουλο. Ο Δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος συνεχίζει με δυναμικό τρόπο την πορεία της “δημιουργικής πρωτοβουλίας” σε αυτή την προεκλογική περίοδο, με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια κατεύθυνση με την οποία έχει πορευτεί προς την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια.

Με συγκεκριμένο αποτύπωμα στον τομέα των έργων και με μια σειρά από δεσμεύσεις που φέρνουν την Καλαμάτα αντιμέτωπη με τις προκλήσεις του μέλλοντος ο Θανάσης Βασιλόπουλος, απόψε στις 8 μ.μ. δίνει το στίγμα στην τελική ευθεία αυτής της προεκλογικής περιόδου. Έχοντας ολοκληρώσει τα κομμάτια του παζλ του συνδυασμού του σήμερα από το εκλογικό του κέντρο στην πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, έχει προχωρήσει σε ένα κάλεσμα προς τους πολίτες να παραβρεθούν σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. Αυτή, πέρα από τα εγκαίνια του χώρου που έχει γίνει το επίκεντρο της δραστηριότητας του συνδυασμού, περιλαμβάνει και την παρουσίαση του προγράμματός του αλλά και των προσώπων που συστρατεύονται ως υποψήφιοι σύμβουλοι μαζί με τον Δήμαρχο Καλαμάτας.

Την όλη εκδήλωση θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανά στις 8 μ.μ. από την τηλεόραση BEST, σε υψηλή ανάλυση στο BEST Ηybrid 3 (όσοι διαθέτετε smart τηλεόραση πατήστε το κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ σας και επιλέξτε στην υβριδική πλατφόρμα της τηλεόρασης BEST το Hybrid 3) , και, φυσικά μέσα από το YouTube και τα κοινωνικά δίκτυα.