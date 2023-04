Δείτε LIVE στις 16:00 από το BEST Hybrid 2 την 6η Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Με συνολικά 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα το Σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, σήμερα, στις 4 το απόγευμα.Η συνεδρίαση προβάλλεται live από την τηλεόραση BEST και το Best Hybrid 2 *.

Η σύγκληση του σώματος έχει γίνει στο κτήριο της ΟΕΒΕΑ στην Τρίπολη, επί της οδού Καλαμάτας 113, στον χώρο που έχει παραχωρηθεί δωρεάν στην Περιφέρεια, η οποία και τον διαμόρφωσε για να φιλοξενεί στο εξής τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου μέχρι την κατασκευή διοικητηρίου της Περιφέρειας στην αρκαδική πρωτεύουσα.

Μισή ώρα πριν την έναρξη της αυριανής συνεδρίασης, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, θα κάνει δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης για τον νέο χώρο του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Την ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης του σώματος μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

