Δείτε LIVE στις 19:00 στο BEST Hybrid 1 τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας

Συνεδριάζει σήμερα στις 7:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη», στο Ιστορικό Δημαρχείο.

Όσοι διαθέτετε smart τηλεοράσεις, έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντας την τηλεόραση BEST και πατώντας το κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ σας να συνδεθείτε με το BEST Hybrid. Ακολούθως να επιλέξετε το BEST Hybrid 1 για να παρακολουθήσετε την εν λόγω μετάδοση.

Επίσης, μπορείτε να πατήσετε στον κάτωθι σύνδεσμο:

Σκοπός της συνεδρίασης η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 1. Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος) 2. Επέκταση ωραρίου σχολικών καθαριστριών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) Μερικής Απασχόλησης του Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος) 3. Επί πρακτικού της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Καλαμάτας σχολ. έτους 2023 – 2024. (Εισηγητής: κ. Σκοπετέας Αναστάσιος) 4. Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής προμηθειών τροφίμων και πετρελαίου θέρμανσης Δ΄ Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Σκοπετέας Αναστάσιος) 5. Ορισμός επιτροπής για την απόσυρση – καταστροφή πεπαλαιωμένου μηχανογραφικού υλικού. (Εισηγητής: κ. Παπαευσταθίου Βασίλειος) 6. Ορισμός αναπληρωτή εκπροσώπου του Δήμου Καλαμάτας στο Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια. (Εισηγητής: κ. Μπάκας Ιωάννης) 7. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Καλαμάτας στη Διαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος) Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 8. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, οικον. έτους 2024, Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητές: κ.κ. Παπαευσταθίου Βασίλειος, Κουμάντου Πιπίνα) 9. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Καλαμάτας για κάλυψη δαπανών των Σχολικών Μονάδων (Α΄ Δόση 2024). (Εισηγητής: κ. Περρωτής Ιάκωβος) 10. Επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την μίσθωση ακινήτων – οικοπέδων για δημιουργία ανοικτών χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στο Δήμο Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος) 11. Έγκριση όρων σύμβασης χρησιδανείου για την παραχώρηση της χρήσης των πέντε (5) καταστημάτων και της αίθουσας συγκεντρώσεων του οικισμού του τέως ΟΕΚ «ΚΑΛΑΜΑΤΑ V», στον Σύλλογο Γονέων – Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Νομού Μεσσηνίας. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος) 12. Έγκριση όρων σύμβασης χρησιδανείου για την παραχώρηση της χρήσης ισόγειου χώρου του Κοινοτικού Γραφείου Αγίου Φλώρου στο Σύλλογο Μεσσηνιακή Ένωση ΑγιοΦλωριτών «Ο Πάμισος». (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος) 13. Επί αιτήματος παράτασης μίσθωσης του κυλικείου του κτιρίου Α’ του Δημαρχείου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος) 14. Χρονική παράταση ισχύος των συμβάσεων για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού. (Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Πιπίνα) 15. Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 55/2024 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Καθορισμός κωδικών δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και άνοιγμα λογαριασμών για τη διαχείριση αυτών». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας) 16. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 263/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την εκποίηση κινητού άχρηστου υλικού, που βρίσκεται στο χώρο των συνεργείων του Δήμου Καλαμάτας και τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για τη συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης κινητών πραγμάτων. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος) Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 17. Προσχώρηση του Δήμου Καλαμάτας στη σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη διαδικασία εκταμίευσης της πράξης «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (Εισηγητής: κ. Παπαευσταθίου Βασίλειος) 18. Διακυβέρνηση της Ο.Χ.Ε. Ταϋγέτου (Δήμοι Σπάρτης – Καλαμάτας) – Έγκριση συγκρότησης Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης. (Εισηγητής: κ. Παπαευσταθίου Βασίλειος) Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ 19. Έγκριση υποβιβασμού κρασπέδου στην οδό Αναγνωσταρά 59, στο Ο.Τ. 228 του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας) 20. Παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ. (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας) Ε. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 21. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 31/2024 απόφασης του διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2024, του νομικού προσώπου. (Εισηγήτρια: κα Εξηνταβελώνη Χριστοφόρου Λυδία) 22. Συμπλήρωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨ με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων της επιχείρησης. (Εισηγητής: κ. Κριτσωτάκης Σωτήριος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ηλιόπουλος Ν. Αναστάσιος