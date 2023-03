Δείτε LIVE στις 7 μ.μ. στο BEST Hybrid 1 τη συνεδρίαση του Δ.Σ. Καλαμάτας

Σήμερα πραγματοποιείται η αναβληθείσα, λόγω του τραγικού δυστυχήματος της 28ης Φεβρουαρίου στην κοιλάδα των Τεμπών, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

Eσείς μπορείτε να την παρακολουθήσετε LIVE μέσω του ψηφιακού καναλιού Best Hybrid 1 της τηλεόρασης BEST.

Όσοι διαθέτετε smart τηλεοράσεις, έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντας την τηλεόραση BEST και πατώντας το κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ σας να συνδεθείτε με το BEST Hybrid. Ακολούθως να επιλέξετε το BEST Hybrid 1 για να παρακολουθήσετε την εν λόγω μετάδοση.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 7 μ.μ. στην αίθουσα «Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο ιστορικό δημαρχείο και προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων τίθενται τα εξής θέματα:

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 1. Επί αιτημάτων Προέδρων Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων για επανεξέταση της υπ΄ αριθμ. 13/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, καθώς και επί της αίτησης θεραπείας – προσφυγής της εταιρείας ¨Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας – Ανώνυμος Εταιρεία¨ κατά της απόφασης αυτής. (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία) 2. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης απασχόλησης στη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητές: κ. Σκοπετέας Αναστάσιος, κα Αγγελή Μαρία) 3. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης απασχόλησης στην υπηρεσία καθαριότητας Δήμου Καλαμάτας, λόγω επειγουσών αναγκών. (Εισηγητές: κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, κα Αγγελή Μαρία) 4. Επί του πρακτικού της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος) 5. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2023. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος) γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, οικον. έτους 2023, Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητές: κ. Μπασακίδης Νικόλαος, κ. Μαρινάκης Σαράντος) 7. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου οικον. έτους 2022. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος) 8. Έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης ανοικτού φορτηγού με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα. (Εισηγητής: κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης) 9. Εξωδικαστικός ορισμός τιμής για την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα ιδιοκτησίας 1620050 που βρίσκεται στην 1/2005 Πράξη Εφαρμογής. (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας) δ. ΤΕΧΝΙΚΑ 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου έκπτωτης εργολαβίας με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας». (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος) 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου έκπτωτης εργολαβίας με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Άνω Αρφαρά – Πελεκητό». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας) 12. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στην Καλαμάτα για λειτουργία Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης. (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία) 13. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί της οδού Αρτέμιδος στην Καλαμάτα για λειτουργία εμπορικού καταστήματος. (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία) Ε. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 14. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2023, του νομικού προσώπου. (Εισηγήσεις: κ. Καραγιάννης Ανδρέας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτριος Ι. Πολίτης

