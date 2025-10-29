Δείτε LIVE στο BEST HYBRID 2 τη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (video)

Δείτε σήμερα LIVE στο BEST Hybrid 2 την 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Η συνεδρίαση ξεκινά στις 3:30 μ.μ. και θα πραγματοποιηθεί με μικτό τρόπο (και δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ, επί της οδού Καλαμάτας 113, στην Τρίπολη.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Ερωτήσεις – Επερωτήσεις.

2. Επικύρωση των πρακτικών της 12ης, 13ης και 14ης / 2025 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

3. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Β’ τριμήνου 2025.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

4. Έγκριση προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό 22 Άργους-Καρυάς για την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς

5. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην Εθνική Οδό Τριπόλεως – Άργους, δυτικά του Αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου – Τριπόλεως – Καλαμάτας, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της εργολαβίας: « ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΡΟΜΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥΤΡΙΠΟΛΗΣ- ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς

6. Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ανάμεσα στον παλιό σιδηροδρομικό Σταθμό Λυκοποριάς και την Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς

7. Έγκριση ετήσιας καταβολής ποσού σε υπαλλήλους της Π.Ε. Κορινθίας που είναι δικαιούχοι παροχής γάλακτος».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής

8. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος κ. Εμμανουήλ Σκαντζός

9. Λήψη απόφασης Εκτροπής – Διακοπής Κυκλοφορίας στην Εθνική οδό Τρίπολης-Πύργου και των συμβαλλόμενων οδών για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής κυκλικού κόμβου στα πλαίσια του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΛΑΤΣΑ» ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΥΡΓΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κων/νος Μανδρώνης

10. Λήψη απόφασης εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: α) Επί της Επαρχ. Οδού Δημητσάνας-Καρκαλού και β) επί της Εθνικής οδού ΤρίποληςΠύργου στη θέση Άγιος Κωνσταντίνος πλησίον Δ.Κ. Λαγκαδίων για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής τεχνικών στα πλαίσια του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κων/νος Μανδρώνης

11.Λήψη απόφασης εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Εθνικής οδού Τρίπολης-Πύργου στο ύψος της Τ.Κ. Σκοπής για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής τεχνικών στα πλαίσια του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΣΚΟΠΗ». .

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κων/νος Μανδρώνης

12.Λήψη απόφασης για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την οδική ασφάλεια της Ε.Ο. Μεγαλόπολης – Ανδρίτσαινας στη γέφυρα Αλφειού (Καρύταινας).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς

13.Έγκριση νέας μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ-ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑΜΥΚΗΝΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», Προϋπολογισμού: 47.150.000,00 €.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς

14.Εισήγηση σχετικά με την συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου «ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ο.Τ.Α. ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

15.Έγκριση του αριθμ. 3/17-10-2025 αποσπάσματος πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κων/νος Μανδρώνης

16.Προκήρυξη μελετών από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) για την μετατροπή των μετρικών σιδηροδρομικών γραμμών Μέγαρα-Κόρινθος-ΤρίποληΚαλαμάτα σε ποδηλατόδρομο.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς

17.Μεταφορά μαθητών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

18.Συζήτηση για την ταυτότητα της Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθανάσιος Μιχελόγγονας

19.Εισήγηση έγκρισης δήλωσης και κατάθεση εμπορικών σημάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4679/2020 στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθανάσιος Μιχελόγγονας

20.Εισήγηση έγκρισης χρήσης ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 Ν.3852/2010.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθανάσιος Μιχελόγγονας

21.Εισήγηση έγκρισης σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και του Adventure Travel Trade Associaton (ΑΤΤΑ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθανάσιος Μιχελόγγονας

22.Έγκριση σκοπιμότητας για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δικτύου Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία – «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», φορέα υλοποίησης του έργου «CROSSFIT – Contnental Replicable One Stop Shop for Financial Innovaton Trajectories» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «LIFE-2023 – Clean Energy Transiton».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Αδαμόπουλος