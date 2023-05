Δείτε LIVE στο BEST HYBRID 2 τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Με 23 θέματα ημερήσιας διάταξης θα πραγματοποιηθεί η σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε live από το ψηφιακό κανάλι BEST HYBRID 2 της τηλεόρασης BEST.

Όσοι διαθέτετε smart τηλεοράσεις, έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντας την τηλεόραση BEST και πατώντας το κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ σας να συνδεθείτε με το BEST Hybrid. Ακολούθως να επιλέξετε το BEST Hybrid 2 για να παρακολουθήσετε την εν λόγω μετάδοση.

Κάθε ώρα, κάθε στιγμή, στη δική σας επιλογή, ο νέος ενημερωτικός και ψυχαγωγικός κόσμος στα χέρια σας, εδώ όπου χτυπάει η “καρδιά” της περιφέρειας, σε ένα ακόμη πρωτόγνωρο εγχείρημα, με το BEST Hybrid. Την ψηφιακή πλατφόρμα του BEST Media Group που σας προσφέρει νέες δυνατότητες παρακολούθησης των προγραμμάτων μας.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ερωτήσεις – επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

Α. Θέματα Διοίκησης – Ανάπτυξης – ΜΠΕ

Τροποποίηση – παράταση σύμβασης που αφορά υπηρεσίες καθαριότητας κτιρίων Π.Ε. Αργολίδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ιωάννης Μαντζούνης, Αντιπεριφερειάρχης

Προμήθεια (10) τεμαχίων προβολέων τεχνολογίας led.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ Σκαντζός, Αντιπεριφερειάρχης

2η τροποποίηση συμβάσεων ψεκασμού ελαιοδένδρων Π.Ε. Αργολίδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ευστάθιος Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση πρόσληψης ενός (1) χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικών Προγραμμάτων (Ιδίων Πόρων, ΚΑΠ & Τ.Ε.Ο.) Π.Ε. Αργολίδας έτους 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ιωάννης Μαντζούνης, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ Π.Ε. Μεσσηνίας έτους 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ 20% (Διανομαρχιακά Έργα), έτους 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 44MW στη θέση “Δυτικό Λύρκειον – Τραχύ Όρος” της Δ.Ε Αλέας του Δήμου Άργους Μυκηνών και των Δ.Ε Μαντινείας και Λεβιδίου, του Δήμου Τριπόλεως, των Π.Ε Αργολίδας και Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου», (ΠΕΤ: 2202727711)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αναστάσιος Γανώσης, Αντιπεριφερειάρχης

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Κατασκευή και λειτουργία ανεξάρτητου συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), της ΔΙΩΡΥΓΑ GAS, στη θέση Σουσάκι, Π.Ε. Κορινθίας», Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΠΕΤ: 2301891418).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χαρίλαος Βυτινιώτης, Αντιπεριφερειάρχης

Εισήγηση για έγκριση της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος «Διαμονή παιδιών υπαλλήλων Περιφέρειας Πελοποννήσου σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2023».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

Β. Έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων Υλοποίησης έργων Τεχνικού Προγράμματος και ΠΔΑ – ΠΔΕ

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 100 του Ν.3852/2012 και 44 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τριφυλίας, για την υλοποίηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Βασίλειος Καπέλιος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2012 όπως ισχύει, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Μελιγαλά, Δήμου Οιχαλίας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΛΙΓΑΛΑ, ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Μεσσήνης, ΔΕΥΑ Μεσσήνης και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, για την υλοποίηση της πράξης : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 7η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ: ΜΕΣΣΗΝΗ – ΕΥΑ – ΛΑΜΠΑΙΝΑ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ευστάθιος Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2012 όπως ισχύει, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Βέλου – Βόχας για το έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση μαρμάρινης προτομής του Στρατηγού Κωνσταντίνου Κόρκα στην Πουλλίτσα του Δήμου Βέλου – Βόχας».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Αθηνά Κόρκα – Κώνστα, Εντεταλμένη Σύμβουλος

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της

Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Β. Κυνουρίας και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, που αφορά την πράξη «ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ». (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ευστάθιος Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

Γ. Έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τροποποίηση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ιεράς Μητρόπολης Μάνης, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών για την συντήρηση και αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Φανερωμένης στο Δρύαλο Δ.Ε. Οιτύλου Δήμου Ανατολικής Μάνης» προϋπολογισμού 25.000,00€ – Ως προς τα άρθρα 2 (σκοπός της σύμβασης), 5 (χρονική διάρκεια της σύμβασης) 7 (ιδιοκτησιακό καθεστώς) και 9 (τροποποιήσεις της σύμβασης).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νίκωνας Τζινιέρης, Αντιπεριφερειάρχης

Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ιωάννης Μαντζούνης, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Μεσσήνης, για την υλοποίηση της πράξης: «ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση 7ης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Μελέτη Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης», ως προς το άρθρο 4 (Ισχύς και Διάρκεια της Σύμβασης)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Θεόδωρος Βερούτης, Αντιπεριφερειάρχης

Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της από 31-12-2020 Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Θεόδωρος Βερούτης, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Αθλητικού Σωματείου «Ε.Π.Σ. Μεσσηνίας», για την υλοποίηση της πράξης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ε.Π.Σ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γεώργιος Οικονόμου, Αντιπεριφερειάρχης

1η τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τριφυλίας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ/ΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Βασίλειος Καπέλιος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Έγκριση σχεδίου προγραμματικής μεταξύ των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ & Περιφερειακού Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» Ορισμός μελών (τακτικά – αναπληρωματικά) για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Θεόδωρος Βερούτης, Αντιπεριφερειάρχης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ