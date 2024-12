Δείτε σήμερα στις 19:00 LIVE στο BEST Hybrid 1 και στον εξής σύνδεσμο πατώντας εδώ την συνεδρίαση του Δ.Σ. της Καλαμάτας. Στην smart tv τηλεόρασή σας επιλέξτε το BEST και ακολούθως πατήστε το “κόκκινο” κουμπί στο τηλεκοντρόλ σας και επιλέξτε την ενότητα BEST Hybrid 1 .

Αναλυτικά τα θέμα της ημερήσιας διάταξης πατήστε ΕΔΩ