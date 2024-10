Δείτε LIVE στο BEST Hybrid 2 την συνεδρίαση του Δ.Σ. Μεσσήνης (video)

Δείτε LIVE σήμερα στο BEST Hybrid 2 και πατώντας εδώ την 15η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης. Επιλέξτε την τηλεόραση BEST και μετέπειτα το κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ σας και το BEST Hybrid 2 στην ενότητα LIVE.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΤΙΣ 10 /10 /2024

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 20348/04 – 10 – 2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(67 ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23)