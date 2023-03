Δείτε LIVE στο BEST Hybrid 2 την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Συνολικά 22 θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου σήμερα, Τετάρτη 22 Μαρτίου.

Η συνεδρίαση θα προβληθεί LIVE από το «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης», από το ψηφιακό κανάλι BEST Hybrid 2. Είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα.

Όσοι διαθέτετε smart τηλεοράσεις, έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντας την τηλεόραση BEST και πατώντας το κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ σας να συνδεθείτε με το BEST Hybrid. Ακολούθως να επιλέξετε το BEST Hybrid 2 για να παρακολουθήσετε την εν λόγω μετάδοση.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

Α. Τροποποιήσεις Τεχνικού Προγράμματος 2023

1. Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20%.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Λαμπρόπουλος Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης

2. Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικών Προγραμμάτων ΠΕ Αργολίδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μαντζούνης Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης

3. Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικών Προγραμμάτων ΠΕ Λακωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης

4. Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Αρκαδίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σκαντζός Εμμανουήλ, Αντιπεριφερειάρχης

Β. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023

5. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Λαμπρόπουλος Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης

Γ. Έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων έργων ενταγμένων στο

Ταμείο Ανάκαμψης

6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου

100 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 12 και 44 του Ν.4412/2016

και του άρθρου 2 του Ν.4674/2020 όπως ισχύουν, μεταξύ των αναθετουσών

αρχών Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού «Περιφέρεια Πελοποννήσου», του Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού

«Δήμος Νότιας Κυνουρίας» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α.

«Πάρνωνας Α.Ε.» για την πράξη: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Ε. ΤΥΡΟΥ », ορισμός μελών

Κ.Ε.Π., εξουσιοδότηση για την υπογραφή.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Λαμπρόπουλος Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης

Δ. Έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων Υλοποίησης έργων

ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα

7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Αποπεράτωση

εργασιών Ιερού Ναού Αγίου Ανανία, πλησίον διοικητηρίου ΠΕ Λακωνίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης

8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας

Πελοποννήσου και του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, για την υλοποίηση του έργου:

«Συντήρηση και αποκατάσταση βατότητας επαρχιακών και δημοτικών δρόμων

Δήμου Νότιας Κυνουρίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σκαντζός Εμμανουήλ, Αντιπεριφερειάρχης

9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας

Πελοποννήσου και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για την υλοποίηση του έργου:

«Συντήρηση και αποκατάσταση βατότητας επαρχιακών και δημοτικών δρόμων

Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σκαντζός Εμμανουήλ, Αντιπεριφερειάρχης

10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της

Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Γορτυνίας, για την υλοποίηση του

έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση βατότητας επαρχιακών και δημοτικών

δρόμων Δήμου Γορτυνίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σκαντζός Εμμανουήλ, Αντιπεριφερειάρχης

Ε. Έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων Πολιτισμού και

Αθλητισμού

11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής

Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας

Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου

Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», που αφορά στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καλογεροπούλου – Κανελλοπούλου Άννα, Αντιπεριφερειάρχης

12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της

Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για την πράξη

«Φιλοτέχνηση της προτομής του Αγωνιστή του ‘21, Αναγνώστη Κοντάκη, στον

Άγιο Πέτρο του Δ. Βόρειας Κυνουρίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Λαμπρόπουλος Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης

13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της

Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου – Νέστορος για την

υλοποίηση του έργου: «Υπηρεσίες φιλοτέχνησης και ανέγερσης προτομής

Νικήτα Σταματελόπουλου στην Κορώνη».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σαρδέλης Αναστάσιος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της

Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος –

FOUNDATION KALOU, που αφορά στην υλοποίηση της δράσης «Ενθάρρυνση της

ανάπτυξης της τέχνης της μουσικής στην ΠΕ Κορινθίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κόρκα – Κώνστα Αθηνά, Εντεταλμένη Σύμβουλος

15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής

Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της

Περιφέρειας Πελοποννήσου, για το έργο: «Προμελέτη φωτισμού κάστρου

Ακροκορίνθου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κόρκα – Κώνστα Αθηνά, Εντεταλμένη Σύμβουλος

16. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης μεταξύ

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), Περιφέρειας

Πελοποννήσου και Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, για την υλοποίηση του έργου:

«Εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου και

Ελένης»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αναστασόπουλος Ευστάθιος, Αντιπεριφερειάρχης

17. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Αθλητικής Ανάπτυξης

μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και «Παγκορινθιακού Αθλητικού Συλλόγου

Κόρινθος» για το έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού και λοιπού

εξοπλισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου Συνοικισμού Δ. Κορινθίων»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Οικονόμου Γεώργιος, Αντιπεριφερειάρχης

Στ. Τροποποιήσεις – Παρατάσεις Προγραμματικών Συμβάσεων

18. Έγκριση τροποποίησης του Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου

Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 12 του Ν.4412/2016 και του άρθρου

100 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν, μεταξύ του ΟΤΑ Β’ βαθμού «Περιφέρεια

Πελοποννήσου», του ΟΤΑ Α’ βαθμού «Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων

Θεοδώρων» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ – Α.Ο.Τ.Α.»

που αφορά στην «Οργάνωση και Λειτουργία Περιπτέρου Τουριστικής

Πληροφόρησης (InfoKiosk) στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων

Θεοδώρων».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καλογεροπούλου – Κανελλοπούλου Άννα, Αντιπεριφερειάρχης

19. Έγκριση τροποποίησης (παράταση) Προγραμματικής Σύμβασης

μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης για

την παροχή υπηρεσιών μεταβατικής διαχείρισης μέρους των ΑΣΑ του Δήμου

Σπάρτης της 3ης ΔΕ, στο Σταθμό Μεταβατικής Διαχείρισης του Δήμου Τρίπολης

ΠΕ Αρκαδίας, της 1ης ΔΕ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Λαμπρόπουλος Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης

20. Έγκριση τροποποίησης (παράταση) προγραμματικής σύμβασης

μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Ελαφονήσου

για την παροχή υπηρεσιών μεταβατικής διαχείρισης μέρους των ΑΣΑ του Δήμου

Ελαφονήσου της 3ης ΔΕ, στο Σταθμό Μεταβατικής Διαχείρισης του Δήμου

Τρίπολης ΠΕ Αρκαδίας, της 1ης ΔΕ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Λαμπρόπουλος Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης

Ζ. Λοιπά θέματα

21. Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους Δήμους, στις

Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο

πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Λαμπρόπουλος Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης

22. Έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Λαμπρόπουλος Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ