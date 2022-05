Δείτε LIVE στο BEST Hybrid 2 το 14ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά στο Metropolitan Expo το 14ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, σε έξι θεματικές ενότητες οι εργασίες του: Ασφάλεια, Περιβάλλον, Καθημερινότητα, η διεθνής εικόνα της χώρας, πολιτικές για τους νέους, ο ρόλος της ΝΔ. Τις εργασίες του συνεδρίου θα έχετε την ευχέρεια να παρακολουθήσετε LIVE από το κανάλι BEST HYBRID 2 της τηλεόρασης BEST Πελοποννήσου.

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο που προσφέρει η τηλεόραση BEST πραγματοποιείται εύκολα για όσους διαθέτουν τηλεοράσεις Smart TV και είναι συνδεδεμένες στο ίντερνετ. Πατώντας το ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΥΜΠΙ στο χειριστήριο της τηλεόρασής σας εισέρχεστε στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας BEST HYBRID, στην συνέχεια επιλέγετε LIVE και ακολούθως BEST HYBRID 2, απ’ όπου θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε live τις εργασίας