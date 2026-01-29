Τελευταία Νέα
Δείτε LIVE τη σημερινή διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (video)

Δείτε σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, LIVE στο BEST Hybrid 1 στις 18:00 την 5η/2026 και ακολούθως στις 19:30 την 6η/2026 Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην smart tv τηλεόρασή σας επιλέξτε το BEST και ακολούθως πατήστε το “κόκκινο” κουμπί στο τηλεκοντρόλ σας και επιλέξτε την ενότητα BEST Hybrid 1 .

Στις 6:00 μ.μ. στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, Αριστομένους 28,  το Δ.Σ. Καλαμάτας θα συνεδριάσει για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

Α.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

  1. Απόδοση τιμής στους αποβιώσαντες Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και Προέδρους και Συμβούλους Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος)

Β.  ΤΕΧΝΙΚΑ

  1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2026, Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Παπαευσταθίου Βασίλειος)

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  1. Έγκριση όρων χρησιδανείου για την εκ νέου παραχώρηση χώρων εντός του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας σε Συλλόγους. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)
  2. Χρονική παράταση της σύμβασης για την «Προμήθεια ένδυσης – προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας». (Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Πιπίνα)

Δ.  ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  1. Έγκριση παράτασης του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Μπορούμε Saving Food- Saving Lives” και του Δήμου Καλαμάτας για την συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος «Το ταξίδι της Τροφής». (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
  2. Επί πρακτικού της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς  και  Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς  του Δήμου Καλαμάτας σχολικού έτους 2025 – 2026. (Εισηγητής: κ.  Μαρινάκης Σαράντος)

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιόπουλος Ν. Αναστάσιος

Η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας

Στις 7:30 θα ξεκινήσει η υπ’ αριθμ. 6/2026, ειδική, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων:
1. Ψήφιση Προϋπολογισμού, οικον. έτους 2026, και Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού ετών 2026 – 2029 (Π.Δ.Π. 2026 – 2029) Δήμου Καλαμάτας.

(Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Πιπίνα)
2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), οικον. έτους 2026, Δήμου Καλαμάτας και Νομικών του Προσώπων.

(Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Πιπίνα)

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
