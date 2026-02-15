Δείτε σήμερα LIVE στις 3μ.μ. στο BEST το ντέρμπι Καλαμάτα – Πανιώνιος για την πρεμιέρα των Playoffs της Super League II- Ξεκίνησε η κάθοδος των φιλάθλων (pic’s)

Σήμερα η Καλαμάτα ρίχνεται στη μάχη των Playoffs της Super League II, όπου κρίνεται η άνοδος στην ανώτερη κατηγορία του Ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ύστερα από μια εντυπωσιακή πορεία στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, όπου αναδείχθηκε πρωταθλήτρια και αήττητη στον Νότιο Όμιλο ( 16 νίκες και δύο ισοπαλίες), πλέον το διακύβευμα είναι ένα: η άνοδος μέσα από τις απαιτούμενες νίκες στο μίνι πρωτάθλημα.

Πρώτη αποστολή σήμερα κόντρα στον έτερο διεκδικητή, Πανιώνιο τον οποίο αντιμετωπίζει στις 3μ.μ. στο Στάδιο της Παραλίας, σε έναν αγώνα που θα προβληθεί τηλεοπτικά από το ACTION24 και την τηλεόραση BEST.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

Με έντονο ενθουσιασμό και σαν μια γροθιά, οι φίλαθλοι της Μαύρης Θύελλας ξεκίνησαν από νωρίς την καθοδική τους πορεία προς το δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας. Η πομπή κατευθύνεται από το ύψος της κεντρικής αγοράς με κατεύθυνση μέσω κεντρικών δρόμων προς το δημοτικό στάδιο, υπό ενθουσιώδη συνθήματα, με κόρνες να ηχούν και καπνογόνα να γεμίζουν τον αέρα, δημιουργώντας μια εκρηκτική ατμόσφαιρα λίγο πριν την πρεμιέρα των playoffs και το ντέρμπι της Καλαμάτας κόντρα στον Πανιώνιο.

Η «Μαύρη Θύελλα» μπαίνει στο μίνι πρωτάθλημα με προβάδισμα τριών βαθμών και εκτιμάται πως θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της. Τα “μαγικά χαρτάκια” έχουν κάνει…φτερά και οι κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου της Παραλίας να εκτιμάται ότι θα γεμίσουν.

Η βαθμολογική κατάταξη:

1.Καλαμάτα 25

2. Πανιώνιος 22

3. Μαρκό 16

4. Ολυμπιακός Β’ 14

Η αποστολή της Μαύρης Θύελλας