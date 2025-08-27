Δείτε σήμερα LIVE στο BEST Hybrid 2 τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Δείτε σήμερα στο BEST Hybrid 2 τη διπλή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου. Στις 3:30 μ.μ. ξεκινά η 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με μικρό τρόπο (και δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) , και ακολουθεί η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας η οποία θα πραγματοποιηθεί επίσης με μικτό τρόπο (και δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), και ώρα 5:30 μ.μ, στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ, επί της οδού Καλαμάτας 113, στην Τρίπολη.
Τα Θέματα ημερήσιας διάταξης :
- Ερωτήσεις – Επερωτήσεις.
- Πυρκαγιά στην περιοχή Φενεού / Καστανιάς, Ορεινή Κορινθία.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος που θα οριστεί από τις παρατάξεις της μειοψηφίας.
- Επικύρωση των πρακτικών της 8ης έως και 10ης / 2025 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
- Έγκριση 5ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
- Έγκριση σχεδίου κανονιστικής απόφασης για καθορισμό ποσοστού μεταξύ νέων και υφιστάμενων πωλητών που θα καλύψουν με διαδικασία προκήρυξης τις κενές θέσεις των λαϊκών αγορών των Δήμων της Π.Ε.
Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
- Λήψη απόφασης εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε οδούς αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αρκαδίας, για την διέλευση οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών του έργου: «Κατασκευή αιολικού σταθμού στη θέση Προφήτης Ηλίας – Κούκουρας – Νεραϊδοράχη».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κων/νος Μανδρώνης
- Λήψη απόφασης εφαρμογής προσωρινών επεμβάσεων για την διέλευση οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών του έργου: «Κατασκευή αιολικού σταθμού στη θέση Προφήτης Ηλίας – Κούκουρας – Νεραϊδοράχη ισχύος 30.6MW».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κων/νος Μανδρώνης
- Λήψη απόφασης διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα με την ονομασία «9ος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2025».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κων/νος Μανδρώνης
- Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας διεξαγωγής του αγώνα δρόμου «26ος ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κων/νος Μανδρώνης
- Εισήγηση σχετικά με την έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 132/1612-2024 (ΑΔΑ: 6ΜΓΖΛ1-Ι3Χ) Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Πελοποννήσου έτους 2025 – PELOPONNESE: GREECE BEYOND THE OBVIOUS.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθανάσιος Μιχελόγγονας
- Λήψη απόφασης έγκρισης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην Εθνική Οδό Τριπόλεως – Άργους, δυτικά του Αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου – Τριπόλεως
– Καλαμάτας, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της εργολαβίας: «ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΡΟΜΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ
ΝΑΥΠΛΙΟΥ», προϋπολογισμού: 2.250.000,00 ευρώ, αναδόχου: «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ», χρηματοδότησης: Ε.Π. «Πελοπόννησος 2021-2027», αρ.
έργου: 2023ΕΠ02670044, ΚΩΔΙΚΟΥ ΟΠΣ: 6001925.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ