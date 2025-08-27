Δείτε σήμερα LIVE στο BEST Hybrid 2 τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Δείτε σήμερα στο BEST Hybrid 2 τη διπλή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου. Στις 3:30 μ.μ. ξεκινά η 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με μικρό τρόπο (και δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) , και ακολουθεί η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας η οποία θα πραγματοποιηθεί επίσης με μικτό τρόπο (και δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), και ώρα 5:30 μ.μ, στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ, επί της οδού Καλαμάτας 113, στην Τρίπολη.

Τα Θέματα ημερήσιας διάταξης :

Ερωτήσεις – Επερωτήσεις. Πυρκαγιά στην περιοχή Φενεού / Καστανιάς, Ορεινή Κορινθία.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος που θα οριστεί από τις παρατάξεις της μειοψηφίας.

Επικύρωση των πρακτικών της 8ης έως και 10ης / 2025 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

Έγκριση σχεδίου κανονιστικής απόφασης για καθορισμό ποσοστού μεταξύ νέων και υφιστάμενων πωλητών που θα καλύψουν με διαδικασία προκήρυξης τις κενές θέσεις των λαϊκών αγορών των Δήμων της Π.Ε.

Μεσσηνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος

Λήψη απόφασης εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε οδούς αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αρκαδίας, για την διέλευση οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών του έργου: «Κατασκευή αιολικού σταθμού στη θέση Προφήτης Ηλίας – Κούκουρας – Νεραϊδοράχη».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κων/νος Μανδρώνης

Λήψη απόφασης εφαρμογής προσωρινών επεμβάσεων για την διέλευση οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών του έργου: «Κατασκευή αιολικού σταθμού στη θέση Προφήτης Ηλίας – Κούκουρας – Νεραϊδοράχη ισχύος 30.6MW».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κων/νος Μανδρώνης

Λήψη απόφασης διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα με την ονομασία «9ος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2025».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κων/νος Μανδρώνης

Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας διεξαγωγής του αγώνα δρόμου «26ος ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κων/νος Μανδρώνης

Εισήγηση σχετικά με την έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 132/1612-2024 (ΑΔΑ: 6ΜΓΖΛ1-Ι3Χ) Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Πελοποννήσου έτους 2025 – PELOPONNESE: GREECE BEYOND THE OBVIOUS.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθανάσιος Μιχελόγγονας

Λήψη απόφασης έγκρισης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην Εθνική Οδό Τριπόλεως – Άργους, δυτικά του Αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου – Τριπόλεως

– Καλαμάτας, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της εργολαβίας: «ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΡΟΜΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ», προϋπολογισμού: 2.250.000,00 ευρώ, αναδόχου: «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ», χρηματοδότησης: Ε.Π. «Πελοπόννησος 2021-2027», αρ.

έργου: 2023ΕΠ02670044, ΚΩΔΙΚΟΥ ΟΠΣ: 6001925.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς

