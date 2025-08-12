Δείτε σήμερα LIVE στο BEST Hybrid 2 την 16η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης

Share Συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 11 Αυγούστου και ώρα 5 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης. Τη συνεδρίαση θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε LIVE στο BEST Hybrid 2 της τηλεόρασης BEST, ή πατώντας στο κάτωθι λινκ: Δείτε ΕΔΩ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 12 Αυγούστου 2025 4:00 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ BEST HYBRID 2 LIVE ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Δείτε σήμερα LIVE στο BEST Hybrid 2 την 14η συνεδρίαση του ΔΣ Μεσσήνης και την ειδική συνεδρίαση απολογισμού Πεπραγμένων 2024 (video) 10.07.2025 Δείτε σήμερα LIVE στο BEST Hybrid 2 την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου 14.07.2025 Δείτε σήμερα LIVE στο BEST Hybrid 2 την Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας και την 6η τακτική του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου 30.06.2025 Array