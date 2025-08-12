Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
12
Αύγουστος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Δείτε σήμερα LIVE στο BEST Hybrid 2 την 16η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης

Share

Συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 11 Αυγούστου και ώρα 5 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης. 

Τη συνεδρίαση θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε LIVE στο BEST Hybrid 2 της τηλεόρασης BEST, ή πατώντας στο κάτωθι λινκ:

Δείτε ΕΔΩ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ