Δείτε σήμερα LIVE στο BEST Hybrid 2 την 18η συνεδρίαση του ΔΣ Μεσσήνης

Συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου και ώρα 5 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης. Τη συνεδρίαση θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε LIVE στο BEST Hybrid 2 της τηλεόρασης BEST, ή πατώντας στο κάτωθι λινκ. 1 Σεπτεμβρίου 2025 4:25 μμ