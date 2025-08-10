Δεν μπορείς να αγοράσεις σπίτι, αγόρασε ένα δωμάτιο – Η πρωτότυπη απάντηση στη στεγαστική κρίση

Το πρόβλημα της στέγης στην Ελλάδα παραμένει εκρηκτικό, καθώς η ραγδαία αύξηση των τιμών στα ενοίκια σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς πιέζουν χιλιάδες νοικοκυριά, κυρίως στις μεγάλες πόλεις.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το 2024, το κόστος στέγασης απορροφά σημαντικό ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος, όχι μόνο λόγω ενοικίων ή στεγαστικών δανείων, αλλά και εξαιτίας των αυξημένων λογαριασμών κοινής ωφέλειας και φόρων.

Το πρόβλημα προσιτής στέγασης πιέζει τους ανθρώπους που ζουν σε όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις. Η αναζήτηση μιας δίκαιης, βιώσιμης και προσβάσιμης κοινωνικής στέγασης απασχολεί διαρκώς την ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα. Τον Δεκέμβριο του 2024, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να συστήσει ειδική επιτροπή διάρκειας ενός έτους για την κρίση στέγασης, με στόχο την ανάπτυξη λύσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για το πρώτο Ευρωπαϊκό σχέδιο προσιτής κατοικίας, με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης που επηρεάζει εκατομμύρια Ευρωπαίους.

Το σχέδιο αναμένεται να υλοποιηθεί το επόμενο έτος (ως την άνοιξη του 2026) και αποσκοπεί στη στήριξη των κρατών μελών, των περιφερειών και των πόλεων της ΕΕ ώστε να ενισχύσουν τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα σε προσιτές κατοικίες, κινητοποιώντας δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Πρωτότυπες λύσεις

Η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια οξεία στεγαστική κρίση, με τις κυβερνήσεις να αναζητούν τρόπους για φθηνότερα ενοίκια. Λύση στο πρόβλημα έρχονται να δώσουν νέοι επιχειρηματίες προτείνοντας καινοτόμες λύσεις.

Σύμφωνα με την el pais o Οριόλ Βαλς και η Άννα Μπέντμαρ, δύο 33χρονοι από την Καταλονία, ίδρυσαν το 2023 την πλατφόρμα Habitacion.com, που δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να αγοράζουν μεμονωμένα δωμάτια σε διαμερίσματα.

«Διαπιστώσαμε ότι οι περισσότεροι νέοι δεν μπορούσαν να αποταμιεύσουν καθόλου και ξόδευαν όλο το εισόδημά τους σε ενοίκιο, και στο τέλος του μήνα δεν είχαν τίποτα στην ιδιοκτησία τους επειδή δεν είχαν καταφέρει να αποταμιεύσουν. Το ίδιο συνέβη και σε εμάς, αφού κι εμείς ξοδεύαμε μεγάλο μέρος του εισοδήματός μας για να νοικιάζουμε ένα δωμάτιο ή ένα ακίνητο», εξηγούν οι συνιδρυτές. Με τη μέθοδό τους, όπως λένε, οι νέοι μπορούν να αρχίσουν να αποταμιεύουν, να επωφελούνται από την αύξηση της αξίας των ακινήτων και, μέσα σε λίγα χρόνια, να συγκεντρώνουν το κεφάλαιο που απαιτείται για να κάνουν το άλμα και να αγοράσουν την πρώτη τους πλήρη κατοικία.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.in.gr πατώντας ΕΔΩ