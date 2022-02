Deree: Eυκαιρίες για υψηλής ποιότητας εκπαίδευση μέσω υποτροφιών (video)

Οι σπουδές υψηλού επιπέδου, με την ασφάλεια με την εγγύηση ενός κορυφαίου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος είναι ο βασικός στόχος όλων νέων που θέλουν να χαράξουν επιτυχημένες σταδιοδρομίες.

Mε δυνατότητες και ευκαιρίες που προετοιμάζουν τους νέους για κάθε μέλλον θα υποδεχτεί το Deree – The American College of Greece τους αυριανούς φοιτητές και τους γονείς τους σε ενημερωτική εκδήλωση που θα γίνει στην Καλαμάτα.

Παρασκευή 18, Σάββατο 19 & Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022

To Deree συνεχίζει το ταξίδι του στην Ελλάδα, με επόμενο προορισμό την Καλαμάτα.

Οι σύμβουλοι του Deree θα βρίσκονται για 3 ημέρες στην Καλαμάτα όπου θα πραγματοποιήσουν προσωπικά ραντεβού με τους ενδιαφερόμενους και θα απαντήσουν στα ερωτήματά τους για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για τις σπουδές στο Deree.

Τι κάνει το Deree κορυφαία εκπαιδευτική επιλογή;

Ποια ακαδημαϊκά προγράμματα προσφέρει; Τι είναι τα soft skills;

Γιατί είναι περιζήτητα στην αγορά εργασίας; Τι υποτροφία δικαιούμαι;

Πώς μπορώ να συνδυάσω τις σπουδές μου στο ελληνικό πανεπιστήμιο με έναν δεύτερο κύκλο σπουδών στο Deree;

Απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω και ακόμα περισσότερα ερωτήματα στις 18, 19 & 20 Φεβρουαρίου, στο Elite Hotel, Ναυαρίνου 237, Καλαμάτα 24100.

Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 600 9800 εσωτ. 1317, 1410 ή στο [email protected]