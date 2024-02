Deree Roadshow: To Deree έρχεται στην Καλαμάτα!

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών «Roadshow» ανά την Ελλάδα, Το Deree – The American College of Greece επισκέπτεται την Καλαμάτα μεταξύ 1-3 Μαρτίου.

Το Deree επισκέπτεται την Καλαμάτα, από 1 έως 3 Μαρτίου 2024.

Η μεγάλη παρουσίαση του Deree θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1η Μαρτίου στις 19:00 στο ξενοδοχείο Elite City Resort, Ναυαρίνου 237, στην Καλαμάτα, όπου οι υποψήφιοι σπουδαστές και οι γονείς τους θα ενημερωθούν για:

Τα 38 σύγχρονα διεθνώς αναγνωρισμένα προπτυχιακά προγράμματα , τα 6 προγράμματα STEM σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Clarkson των ΗΠΑ, καθώς και τα 9 μεταπτυχιακά προγράμματα.

Τέλος, το Σαββατοκύριακο 2 & 3 Μαρτίου, οι μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ατομικά ενημερωτικά ραντεβού με συμβούλους του Deree ενώ, όσοι το επιθυμούν, θα συμπληρώσουν δωρεάν το “HORIZON”, το έγκυρο τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων της Orientum.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να εγγραφούν εδώ, ή επικοινωνώντας στο 210 600 9800, εσωτ. 1254 και στο [email protected]

Σχετικά με το Deree – The American College of Greece

Το Deree αποτελεί μία από τις τρεις εκπαιδευτικές μονάδες του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Προσφέρει 38 σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα bachelor, αναγνωρισμένα από τον αμερικανικό οργανισμό NECHE (New England Commission of Higher Education) και πιστοποιημένα από το OU (Open University) του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα προγράμματα προσφέρονται μέσω των τριών σχολών του Deree: School of Business and Economics, School of Liberal Arts and Sciences, Frances Rich School of Fine and Performing Arts. Επιπλέον, μέσω της μεταπτυχιακής σχολής του Deree, προσφέρονται 9 προγράμματα master στους τομείς της Ψυχολογίας, της Επικοινωνίας, της Εκπαίδευσης και της Επιστήμης Δεδομένων.

Σχετικά με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι ένας ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός με ιστορία 149 ετών. Αποτελείται από τρεις εκπαιδευτικές μονάδες: το Γυμνάσιο, Λύκειο-IB Pierce, το Deree –που προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα– και το Alba Graduate Business School. Στο πλαίσιο της αποστολής του να παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προσφέρει ετησίως 8,8 εκατ. ευρώ σε υποτροφίες και προγράμματα οικονομικής στήριξης.