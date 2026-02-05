Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου για υπεξαίρεση κονδυλίων

Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκεται ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος. Η είδηση έγινε γνωστή ενώ ο ίδιος ήταν στο βήμα της Βουλής και ενημέρωνε για τις συλλογικές συμβάσεις.

Με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί του και ακόμη έξι προσώπων και έξι εταιρειών, καθώς φέρονται οι να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από το ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής έχει ήδη διαβιβαστεί στην εισαγγελία πρωτοδικών με ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της αρχής μπήκαν χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων οι οποίες ελήφθησαν την χρονική περίοδο από το 2020 έως και το 2025 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, ενώ η έρευνα ανέτρεξε και στον τρόπο διάθεσης αυτών των κονδυλίων.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του naftemporiki.gr πατώντας εδώ