Δεύτερη διακρατική συνάντηση REgenerative susTainable food chAINs through mArket Gardening – AGRETAIN στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Στην Καλαμάτα διεξήχθη – την Τρίτη και Τετάρτη 22 και 23 Οκτωβρίου – στο χώρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Κόμβος Αντικαλάμου, η δεύτερη διακρατική συνάντηση του Έργου: REgenerative susTainable food chAINs through mArket Gardening – AGRETAIN. Το Έργο έχει εγκριθεί από το Πρόγραμμα ERASMUS-EDU-2023-PI-ALL-INNO. Συντονιστής του Έργου είναι το Technological University of the Shannon, της Ιρλανδίας. Στο Έργο συμμετέχουν συνολικά έντεκα εταίροι (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και γεωργικές εκμεταλλεύσεις) από την Ιρλανδία, Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία και Ελλάδα.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, συμμετέχει μέσω του Τμήματος Γεωπονίας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Κοσμήτορα της Σχολής κο Δημήτριο Πετρόπουλο. Η διάρκειά του Έργου είναι 36 μήνες.

Το Έργο AGRETAIN έχει ως στόχο να αναπτύξει και να προσφέρει μια καινοτόμο προσέγγιση για τη διδασκαλία της εμπορικής λαχανοκηπευτικής (market gardening), αναπτύσσοντας ειδικούς πόρους μάθησης που απευθύνονται σε φοιτητές, νέους αγρότες, γεωργούς και σε συμβούλους αυτών. Το Έργο AGRETAIN θα αναλύσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες και θα αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό υλικό για τους παραπάνω, διερευνώντας τους βασικούς τομείς που είναι κρίσιμοι για την εφαρμογή αυτού του καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου παραγωγής (εμπορικής λαχανοκηπευτικής – market gardening). Με βάση αυτές τις γνώσεις, το Έργο AGRETAIN θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει πιλοτικά σεμινάρια κατάρτισης τα οποία θα ενσωματώσουν ένα μείγμα μεθοδολογιών εκπαίδευσης.