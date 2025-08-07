Διακοπές: Οι προτεραιότητες των Ελλήνων και η διαχείριση του προϋπολογισμού

Παρά το γεγονός ότι για πολλούς η αποταμίευση αποτελεί προτεραιότητα, η επιθυμία να «ζήσουν τη στιγμή», η επιρροή της οικογένειας και των φίλων διαμορφώνουν τις ταξιδιωτικές αποφάσεις και τις δαπάνες, ενώ η διαδικτυακή «επίδειξη» δεν φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο για τους Έλληνες.

Αυτό προκύπτει από σχετική έρευνα της Revolut, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.000 ατόμων σε όλη την Ελλάδα και διαπιστώνει ότι το 41% των Ελλήνων διαθέτει ειδικό ταμείο για τις διακοπές, ενώ το 37% δεν αποταμιεύει εκ των προτέρων, προτιμώντας να εξασφαλίζει τα χρήματα μόνο όταν χρειαστεί. Οι πιο συνεπείς στην αποταμίευση είναι οι ηλικίες 25-34, με πάνω από τους μισούς να απαντούν ότι βάζουν χρήματα στην άκρη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς για να εξασφαλίσουν τα ταξίδια τους.

