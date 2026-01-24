Διατηρητέος ο Ηλίας Αξιοτόπουλος | Κρίθηκαν οι Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας

Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημήτριου Μάλλιου και τη συμμετοχή δύο Αντιστρατήγων Αστυνομίας, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους -27- Υποστρατήγους της Ελληνικής Αστυνομίας (-25- Γενικών Καθηκόντων και -2- Ειδικών Καθηκόντων).

Το έργο του συνεχίζει ο ο Ηλίας Αξιοτόπουλος, καθώς στο πλαίσιο της διαδικασίας κρίθηκε διατηρητέος .

Ειδικότερα:

Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω Υποστράτηγους Γενικών Καθηκόντων:

Ιωάννη Σκούρα

Νικόλαο Σπυριδάκη

Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Υποστρατήγους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων:

Μαρίνο Σταγάκη

Πέτρο Παυλόπουλο

Ηλία Αξιοτόπουλο

Σωτήριο Νικολακόπουλο

Φώτιο Ντουίτση

Γεώργιο Τζήμα

Σπυρίδωνα Λάσκο

Λουκά Θάνο

Μιχαήλ Σεβδυνίδη

Θεόδωρο Τσάτσαρη

Αθανάσιο Κάμπρα

Γεώργιο Μιχαηλίδη

Γεώργιο Δούκη

Παναγιώτη Δημακαρέα

Λάμπρο Κατσαντώνη

Ιωάννη Σταυρακάκη

Ιωάννη Λιανουδάκη

Ηλία Βαζούρα

Χρήστο Παπαφιλίππου

Κωνσταντίνο Κακούση

Μιχαήλ Λάγιο (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων)

Έκρινε, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, τους κατωτέρω Υποστρατήγους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες:

Ευάγγελο Μανώλη

Νικόλαο Μανώλη

Σωτήριο Κυπράκη

Αθανάσιο Μπαδέκα (Υγειονομικό)

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας.