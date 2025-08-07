Διευθέτηση ομβρίων ζητούν για το Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι

Ο Αγροτικός Σύλλογος Φιλιατρών επανέρχεται για ακόμη μία φορά στο ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα της απορροής των ομβρίων υδάτων στο πλαίσιο του έργου κατασκευής του οδικού άξονα Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι, ζητώντας από τις αρμόδιες αρχές την άμεση δρομολόγηση των απαραίτητων τεχνικών παρεμβάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του αγροτικού κόσμου της περιοχής.

Σε σχετική επιστολή προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τον Δήμο Τριφυλίας, τους βουλευτές Μεσσηνίας καθώς και τις κοινοβουλευτικές ομάδες, με θέμα «Όμβρια ύδατα στον υπό κατασκευή δρόμο Φιλιατρών – Γαργαλιάνων», το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου αναφέρει τα εξής:

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε, για ακόμη μία φορά, ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία παρέμβαση αναφορικά με τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων στο υπό κατασκευή τμήμα του δρόμου Φιλιατρών – Γαργαλιάνων.

Παρά τις προηγούμενες έγγραφες επισημάνσεις μας και τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας να σας υποδείξουμε τα σημεία όπου προϋπήρχαν έξοδοι ομβρίων, δεν λάβαμε καμία ανταπόκριση ή σχετική μέριμνα από την πλευρά σας.

Θα θέλαμε να τονίσουμε πως κατά το παρελθόν, και συγκεκριμένα την προηγούμενη χρονιά, προκλήθηκαν σοβαρότατες ζημιές σε αγροτικές περιουσίες και καλλιεργητικές εγκαταστάσεις λόγω της αλλοίωσης της φυσικής ροής των νερών και της απουσίας κατάλληλων τεχνικών έργων για τη διοχέτευσή τους.

Δε θα θέλαμε, σε καμία περίπτωση, να γίνουμε ξανά μάρτυρες παρόμοιων καταστάσεων, βλέποντας τους κόπους μιας ζωής να καταστρέφονται, χωρίς να μπορούμε να παρέμβουμε ή να προστατευτούμε.

Σας καλούμε, λοιπόν, να λάβετε σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις μας και να προβείτε άμεσα στις απαιτούμενες τεχνικές ενέργειες, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του αγροτικού κόσμου των Φιλιατρών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας υποδείξουμε με ακρίβεια τα σημεία όπου απαιτούνται παρεμβάσεις, ώστε να αποφευχθούν νέες καταστροφές.