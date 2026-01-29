Δημ. Καφαντάρης «Φέρνουμε την αυτοδιοίκηση στο κέντρο των εξελίξεων» – Τι είπε για κώδικα, εκλογικό σύστημα και τί προβλέπεται για τα ειδικά βοηθήματα (video)

Πρόσφατα, με δυο παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ο Δημήτρης Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ και μέλος της εν λόγω Επιτροπής, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση του μεταναστευτικού της όσο και για τις δημόσιες συμβάσεις, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως στόχος είναι «Να μπει η αυτοδιοίκηση στο κέντρο των εξελίξεων» χαρακτηρίζοντας ως αναγκαιότητα «να συμβάλουμε στο να διαμορφωθούν πολιτικές».

Μια αυτοδιοίκηση που στη χώρα μας με τον νέο Κώδικα περνά σε μια νέα εποχή, όπου οι αρμοδιότητες ξεκαθαρίζουν σε μεγάλο βαθμό και επιλύονται σημαντικά ζητήματα του παρελθόντος. Επ’ αυτού ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ τόνισε πως «έρχεται ο Κώδικας να κάνει πιο λειτουργική την αυτοδιοίκηση». Για τον βαθμό που ξεκαθαρίζει τις αρμοδιότητες σημείωσε πως «δεν ξαναγράφουμε το βιβλίο της αυτοδιοίκησης από την αρχή. Γίνεται παρέμβαση ουσιαστική σε πολύ καλή κατεύθυνση. Υπάρχει δουλειά ακόμη. Έχουμε συμφωνήσει σε ένα μεγάλο μέρος… θέλουμε πολλές αλλαγές» εξηγώντας πως η πλειοψηφία ενέκρινε τον κώδικα αλλά με ορισμένες παρατηρήσεις που όπως είπε «Έχουμε περιθώριο να βελτιώσουμε τα νομικά κείμενα για να έχουμε καλύτερη λειτουργία, Περιφέρειες -δήμοι -κράτος.

Ο κ. Καφαντάρης ανάφερε επίσης ότι εν όψει της παρουσίασης του Κώδικα στη Βουλή «η ΚΕΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει μελέτη καταγραφής του πραγματικού κόστους λειτουργίας των δήμων» ώστε «να συμπεριληφθεί ως μίνιμουμ πλαφόν βάσης», χαρακτηρίζοντας πολύ θετική συγκυρία για την αυτοδιοίκηση την παρουσία του Θεοδωρή Λιβάνιου στο ΥΠΕΣ.

Για το ζήτημα των ΔΕΥΑ έχει βρεθεί λύση, «αγκάθι» ωστόσο παραμένει το θέμα των Υπηρεσιών Δόμησης και δη του προσωπικού με τον κ. Καφαντάρη να σημειώσει πως «αυτό τελικά θα διευκρινιστεί. Θα προσφύγουμε», είπε «γιατί θεωρούμε αντισυνταγματικό να σου παίρνουν αρμοδιότητα τοπικού χαρακτήρα.»

ΣΕ ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Για το εκλογικό σύστημα, το οποίο όπως χαρακτηριστικά είπε η πλειοψηφία το αποδέχθηκε παραμένει ως αστερίσκος η ηλεκτρονική ψήφος λέγοντας πως είναι κάτι που δεν έχει δοκιμαστεί και απαιτείται χρόνος προσαρμογής. «Θεωρώ ότι η δεύτερη Κυριακή είναι ένα λάθος, γιατί έχουμε πάντα νούμερα ψηφισάντων λιγότερα, άρα λοιπόν οι αποχές είναι μεγάλες», εξηγώντας πως εν γένει είναι «σε καλό δρόμο το εκλογικό σύστημα να τελειώσει με μια Κυριακή όποια δημοτική αρχή η πλειοψηφία του λαού αποφασίσει» αλλά «δεν γεμίζει τα ταμεία το εκλογικό σύστημα. Τα 80 εκατ. ευρώ τα οποία λέγεται ότι θα εξοικονομηθούν και θα δοθούν στην αυτοδιοίκηση, δεν είναι αυτό το ποσό που ζητάμε» εξηγώντας πως φέτος το ποσό αυτό αυξάνεται σημαντικά. «Υπάρχει μια προσπάθεια δεν είναι αυτό που εμείς ζητάμε», χαρακτηρίζοντας μείζον «Η αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει τα δικά της χρήματα, να έχει οικονομική αυτοτέλεια».

ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΟΠΟ

Στην συζήτηση και οι εφάπαξ επιχορηγήσεις ποσών από τους δήμους στο πλαίσιο της κοινωνικής τους πολιτικής. «Πολλοί δήμοι θέλουν να κάνουν παροχές. Παράδειγμα ένας δήμος θέλει να δώσει επίδομα, αυτό σήμερα απαγορεύεται. Όποιος το κάνει, το κάνει παράνομα», είπε ο κ. Καφαντάρης, εξηγώντας το πλαίσιο πάνω στο οποίο πλέον κινείται ο Κώδικας προσφέροντας τη δυνατότητα όταν θα ψηφιστεί στους δήμους να παρέχουν για κοινωνική πολιτική «μέγιστο ποσό επιχορήγησης 3.000 ευρώ».

Εστίασε δε ερωτώμενος και στα όσα εξαγγέλθηκαν από τον δήμαρχο Πύλου-Νέστορος πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει να το υφιστάμενο πλαίσιο καθώς «το άρθρο 202 και το άρθρο 75 του παλιού κώδικα δεν προβλέπουν αυτή την συγκεκριμένη επιχορήγηση». Ξεκαθάρισε κατηγορηματικά πως ο ίδιος είναι υπέρ της κοινωνικής πολιτικής και παρέμβασης που μπορεί να υπάρξει «Η δική μας δημοτική παράταξη είναι υπέρμαχη στο να δοθούν όχι μόνο το επίδομα τέκνου/ γέννησης αλλά και άλλες πράξεις που θα φέρει κόσμο» φέρνοντας ως παράδειγμα «έχει ο δήμος ακίνητα αργούντα που μπορούν να αξιοποιηθούν με ένα συμβολικό ποσό».

Και σημείωσε επίσης ότι στην περίπτωση του δημάρχου Πύλου Νέστορος ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται να «προεξοφληθεί» αυτή η απόφαση πριν ακόμα ψηφιστεί ο κώδικας είναι «αντιδημοκρατικός και άτοπος».

Αφού, τέλος, σημείωσε πως το ταβάνι σε αυτή την περίπτωση θα είναι τα 3.000 ευρώ και όχι τα 5.000 που είχαν αναφερθεί υπογράμμισε πως θα μπορούσε ο δήμος να έχει μειώσει τα τέλη σε μια σειρά από κοινωνικές ομάδες και όχι να τα αυξήσει 100%.