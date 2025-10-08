Δημ. Καφαντάρης “Κύριε Καρβέλα, η σοβαρότητα παραμένει για εσάς ζητούμενο εν έτει 2025”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απάντηση του πρώην Δημάρχου Πύλου Νέστορος και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Δύναμη Ελπίδας» κυρίου Δημητρίου Καφαντάρη σε δημοσίευμα του κυρίου Καρβέλα.

“Κύριε Καρβέλα, η σοβαρότητα παραμένει για εσάς ζητούμενο εν έτει 2025”

Κύριε Καρβέλα,

Με σεβασμό στη δημόσια συζήτηση αλλά και με την ευθύνη που απαιτείται από όποιον υπηρέτησε το Δήμο με συνέπεια, οφείλω να απαντήσω με την ίδια ειλικρίνεια με την οποία οφείλουμε όλοι να προσεγγίζουμε τα δημόσια πράγματα.

Αν η σοβαρότητα και η ειλικρίνεια ήταν προαπαιτούμενα για την άσκηση διοίκησης, τότε θα έπρεπε εδώ και καιρό να έχετε αντιληφθεί πως η πολιτική δεν είναι πεδίο για επικοινωνιακά τεχνάσματα και αυτοθαυμασμό, αλλά χώρος ευθύνης, συνέχειας και διαφάνειας.

Η πρόσφατη δήλωσή σας περί “λύσεων και έργων” ίσως ικανοποιεί τις ανάγκες του προσωπικού σας αφηγήματος, αλλά απέχει παρασάγγας από την πραγματικότητα που βιώνουν οι δημότες του Δήμου Πύλου – Νέστορος. Γιατί η αλήθεια είναι πως η δυσκολία σας στην υλοποίηση έργων φαίνεται σε κάθε γωνιά του Δήμου – από τα έργα που «παγώσατε», μέχρι εκείνα που χάθηκαν οριστικά λόγω αδράνειας και προχειρότητας.

Το έργο των προσβάσιμων παραλιών: η αλήθεια που προσπαθείτε να κρύψετε

Αναφέρεστε με υπερηφάνεια στο έργο “Δημιουργία Θαλάσσιων Υποδομών Προσβασιμότητας στο Δήμο Πύλου – Νέστορος” ως “νέα επιτυχία” της Δημοτικής Αρχής.

Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική:

Το έργο εντάχθηκε ήδη από τις 10/12/2018 με κωδικό ΟΠΣ 5021775 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με διασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 240.000 ευρώ.

Ό,τι ακολούθησε – οι καθυστερήσεις, οι προσφυγές, η απένταξη και η επανυποβολή – δεν είναι “επιτυχία” της σημερινής διοίκησης, αλλά αποτυχία διαχείρισης ενός ώριμου και έτοιμου έργου που σας παραδόθηκε.

Είναι σαν τον μαθητή που αποτυγχάνει στην πρώτη προσπάθεια, ξαναδίνει το ίδιο μάθημα έξι χρόνια μετά και πανηγυρίζει επειδή “τελικά πέρασε”.

Μόνο που στο μεταξύ, χάθηκε πολύτιμος χρόνος, ευκαιρίες και αξιοπιστία του Δήμου. Και φυσικά, κανείς δεν ξεχνά ότι το έργο είχε ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση όταν το παραλάβατε. Το “ξαναεντάξατε” αφού πρώτα το χάσατε.

Έργα δεκάδων εκατομμυρίων: αυτά που βρήκατε, όχι που φέρατε

Η θητεία σας χαρακτηρίζεται από τη διαχείριση – και όχι την παραγωγή – έργων.

Πάνω από το 60% του σημερινού τεχνικού προγράμματος του Δήμου αποτελείται από έργα που είχαμε εντάξει και παραδώσει ώριμα για υλοποίηση.

Μιλάμε για 35 εκατομμύρια ευρώ σε έργα και μελέτες που παραλάβατε έτοιμα στις 1/9/2019:

Τον Βιολογικό Καθαρισμό Κορώνης,

Το Γυμνάσιο – Λύκειο Κορώνης,

Τα έργα αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων και αναβάθμισης των υδάτινων υποδομών (Κυνηγού, Χωματάδα, Περιβολάκια, Πετροχώρι, Μεθώνη, Μεσοχώρι, ΔΕ Νέστορος , τηλεμετρία κ.ά.),

Την ανάπλαση της πλατείας Μεθώνης,

Τα γήπεδα τένις και το γήπεδο Στενωσιάς,

Τα πράσινα σημεία και τα δίκτυα αποχέτευσης (Κορυφάσιο, Αμπελόφυτο, Γιάλοβα),

Τα έργα αγροτικής οδοποιίας από το πρόγραμμα “Ζορμπάς”,

Την Αναβάθμιση του παλαιού Γυμνασίου Πύλου και των πρώην Δημοτικών σχολείων Ικλαινα και Μεσοχωριου ,

Την ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Λυκειου Χώρας και των Δημοτικών σχολείων Πύλου κλπ,

Την αναβάθμιση της αγροτικής οδοποιίας Χιλιοχωριων (Χανδρινο- Κουκουναρα -Κρεμμυδια) ( Κουκουναρα -Σχοινολακα),

Και βεβαίως τα λιμενικά έργα από το Υπουργείο Υποδομών λόγο των ζημιών από τον «Ζορμπά» και την αντιδιαβρωτική προστασία Μεθώνης και πολλά ακόμα .

Όλα αυτά παραδόθηκαν μελετημένα, άλλα ενταγμένα με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις και άλλα προς ένταξη .

Η δική σας “συνεισφορά” υπήρξε κυρίως οι καθυστερήσεις, οι απεντάξεις και οι δικαιολογίες.

Ποιος πραγματικά οδήγησε τον Δήμο σε “ομηρία”

Μιλάτε για “ενότητα και σοβαρότητα”.

Όμως εσείς, κύριε Καρβέλα, είστε εκείνος που διχάζετε καθημερινά τους πολίτες και απαξιώνετε τους εκλεγμένους προέδρους και τα μέλη των τοπικών συμβουλίων, χωρίζοντάς τους σε “δικούς μας” και “δικούς σας”.

Αυτή δεν είναι ούτε ενότητα, ούτε σοβαρότητα — είναι μικροπολιτική, και μάλιστα κακής ποιότητας.

Κι αν θέλετε να μιλήσουμε για “ομηρία του Δήμου”, ρωτήστε καλύτερα τον εαυτό σας, ποιος παρέδωσε στον νέο καλλικρατικό Δήμο Πύλου – Νέστορος δικαστικές αποφάσεις από απλήρωτες μελέτες άρα οφειλές άνω του 1.400.000 ευρώ.

Οι πολίτες γνωρίζουν – και κρίνουν

Οι δημότες του Πύλου – Νέστορος δεν έχουν ανάγκη από επικοινωνιακά σόου.

Γνωρίζουν ποιοι έφεραν χρηματοδοτήσεις και έργα και ποιοι απλώς επικοινωνούν τα αυτονόητα σαν επιτεύγματα.

Ξέρουν ποιοι έχτισαν υποδομές για το μέλλον και ποιοι περιορίζονται σε φωτογραφίες και δελτία Τύπου.

Κύριε Καρβέλα,

Ο Δήμος δεν προοδεύει με λόγια και ανακοινώσεις, αλλά με έργα που έχουν ουσία, διάρκεια και προοπτική.

Η δική σας “διοίκηση” έχει αποδείξει ότι το μόνο στο οποίο αριστεύετε είναι η παραπληροφόρηση και η οικειοποίηση της δουλειάς άλλων.

Η κοινωνία πράγματι κρίνει.

Και κρίνει με πράξεις, όχι με συνθήματα.

Κρίνει ποιοι στήριξαν τον Δήμο σε δύσκολες εποχές και ποιοι απλώς φωτογραφίζονται πάνω στα έργα που βρήκαν έτοιμα.

Όσο κι αν προσπαθείτε να ξαναγράψετε την ιστορία, οι πολίτες του Πύλου – Νέστορος γνωρίζουν την αλήθεια.

Η προτροπή σας προς την αντιπολίτευση — «μην κρύβεστε πίσω από την κριτική, χαρείτε για τις κατακτήσεις του Δήμου» — ακούγεται ωραία στα λόγια αλλά είναι ψευδής στις προϋποθέσεις: το ερώτημα δεν είναι αν πανηγυρίζουμε για κάθε χρηματοδότηση· το ερώτημα είναι πότε, πώς και με ποιο κόστος αυτές οι χρηματοδοτήσεις έγιναν δυνατές και ποιος ανέλαβε την πολιτική και διαχειριστική ευθύνη όταν κινδύνεψαν να χαθούν.

Κλείνω με μια πρόταση προς όφελος της κοινωνίας :

Αν πραγματικά επιθυμείτε «ενότητα και σοβαρότητα», προτείνω να συμφωνήσουμε σε ένα κοινό πλαίσιο διαφάνειας και συνεργασίας ανάμεσα σε δημοτική αρχή και αντιπολίτευση — ξέρουμε όλοι ότι τα μεγάλα έργα δεν επιτυγχάνονται με προσωπικές μονογραφίες αλλά με συνεργατική συνέχεια.

Η κοινωνία δεν ξεγελιέται: βλέπει ποιος παραδίδει σχέδιο και έργο και ποιος περιορίζεται στα δελτία τύπου. Αν θέλουμε όλοι το ίδιο — έναν Δήμο ισχυρό, αποτελεσματικό και ισότιμο για όλους — τότε ας αφήσουμε τις πολιτικές φλυαρίες και ας δουλέψουμε με σχέδιο, υπευθυνότητα και σεβασμό στους θεσμούς.

Δημήτριος Καφαντάρης

πρώην Δήμαρχος — επικεφαλής δημοτικής παράταξης Δήμου Πύλου–Νέστορος

Ημερομηνία: 8 Οκτωβρίου 2025″

Απάντηση Δημάρχου Πύλου-Νέστορος

Να σημειωθεί πως είχε προηγηθεί δήλωση του νυν δημάρχου Πύλου Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη τη δήλωση του κου Καρβέλα:

“Η κοινωνία θέλει λύσεις και έργα, όχι απαξιωτικά σχόλια. Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος δεν γυρίζει πίσω – Με σχέδιο και όραμα χτίζουμε το αύριο.

Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος βρίσκεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έγκριση χρηματοδότησης ύψους 276.588,00 € για τέσσερις παραλίες του Δήμου μας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κρατικής Ενίσχυσης «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες».

Η επιτυχία αυτή ανήκει στη σημερινή Δημοτική Αρχή, που με συνέπεια και επιμονή κατέθεσε νέο αίτημα, εξασφάλισε όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και πέτυχε την οριστική έγκριση.

Για την αλήθεια που κάποιοι προσπαθούν να κρύψουν:

Το 2018, πράγματι, ο Δήμος είχε υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης και επικαιροποίησε τη σχετική μελέτη. Ωστόσο, τότε προέκυψε μια προδικαστική εμπλοκή μεταξύ δύο εταιρειών που είχαν καταθέσει προσφορές. Το αποτέλεσμα ήρθε το 2024, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα της Διαχειριστικής Αρχής, ο Δήμος να απενταχθεί από το πρόγραμμα λόγω μη έγκαιρης ανάληψης νομικής δέσμευσης.

Δηλαδή, η τότε Δημοτική Αρχή παρέδωσε στον Δήμο ένα έργο «παγωμένο» και τελικά χαμένο. Από το 2019, η σημερινή Δημοτική Αρχή κλήθηκε να διαχειριστεί όχι μόνο αυτό, αλλά και πλήθος ανεφάρμοστων μελετών και έργων χωρίς περιβαλλοντικές εγκρίσεις, που οδήγησαν σε σοβαρά προβλήματα υλοποίησης. Και χρειάστηκε δουλειά, σχέδιο και σοβαρότητα για να ξεμπλέξουμε και να ξαναφέρουμε τις χρηματοδοτήσεις στον τόπο μας.

Η σημερινή πραγματικότητα:

Ο Δήμος μας, χωρίς να χάσει χρόνο, προχώρησε μεθοδικά:

Υπέβαλε νέο αίτημα χρηματοδότησης μέσα στο 2024.

μέσα στο 2024. Αντιμετώπισε όλες τις εκκρεμότητες.

Και τελικά εξασφάλισε με επιτυχίατη χρηματοδότηση, που είναι σήμερα γεγονός.

Αυτό είναι που ενοχλεί όσους δεν ενδιαφέρονται για την πρόοδο του Δήμου, αλλά για το ποιος πιστώνεται την επιτυχία.

Προς τον κ. Κανάκη και τον κ. Καφαντάρη:

Είναι λυπηρό να βλέπουμε να αναπαράγεται το ίδιο σενάριο: η αντιπολίτευση να μην χαίρεται για μια κατάκτηση του Δήμου, αλλά να ενοχλείται μόνο για το ποιος την πέτυχε.

Η κοινωνία μας χρειάζεται ενότητα, σοβαρότητα και δημιουργικές προτάσεις, όχι απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και στείρα αντιπολίτευση.

Κύριοι, οι πολίτες ξέρουν πολύ καλά ποιοί άφησαν τον Δήμο όμηρο σε προδικαστικές προσφυγές, ποιοί παρέδωσαν μελέτες χωρίς εγκρίσεις και ποιοί έχασαν κρίσιμα έργα. Και ξέρουν επίσης ποιοι έφεραν πίσω χρηματοδοτήσεις και σήμερα γίνονται πράξη.

Ο παραλληλισμός με «μαθητή που κόβεται και ξαναδίνει» είναι ατυχής. Γιατί οι μαθητές που ξαναπροσπαθούν, αξίζουν σεβασμό και είναι συνήθως εκείνοι που τελικά πετυχαίνουν τον στόχο τους. Αυτό είναι το σωστό μήνυμα προς τη νεολαία μας, όχι η μιζέρια και η απαξίωση.

Μην δίνετε λοιπόν λάθος πρότυπα στη νεολαία μας. Η κοινωνία ενημερώνεται και κρίνει.

Το μήνυμά μας προς τους δημότες:

Η Δημοτική Αρχή εγγυάται χρηστή διοίκηση, αποτελεσματικότητα και όραμα. Προχωρούμε με έργα ουσίας, που λύνουν προβλήματα χρόνων και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής όλων μας.

Η χρηματοδότηση για τις προσβάσιμες παραλίες είναι ένα από τα σημαντικότερα αιτήματα της κοινωνίας μας και το πανηγυρίζουμε μαζί με τους δημότες μας.

Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος προοδεύει με έργα. Και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.

Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος εξασφάλισε ξανά το έργο.

Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος προχωρά.

Οι δημότες ξέρουν ποιοι υπόσχονταν και ποιοι παραδίδουν έργο.

Η κοινωνία μας βγαίνει κερδισμένη.

Κι αυτό είναι που τελικά μετράει!