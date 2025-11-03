Δημήτρης Πτωχός: «Έναρξη του κύκλου προσκλήσεων 25,3 εκατ. ευρώ για έργα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε Κόρινθο και Λουτράκι» (video)

Σε νέα σελίδα ανάπτυξης περνούν οι Δήμοι Κορινθίων και Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, με την έναρξη του κύκλου προσκλήσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), συνολικού προϋπολογισμού 25,3 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021–2027.

Την έναρξη των προσκλήσεων ανακοίνωσε, από την Τρίπολη, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, παρουσία των Δημάρχων Κορινθίων Νίκου Σταυρέλη και Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γιώργου Γκιώνη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για την αναζωογόνηση των παράκτιων αστικών περιοχών της Κορινθίας:«Ξεκινάμε μια απαιτητική αλλά ελπιδοφόρα διαδικασία που θα αφήσει τις περιοχές μας σημαντικά κερδισμένες. Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται αποτελούν επένδυση στο μέλλον της Κορινθίας, με στόχο την ποιότητα ζωής, την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη», σημείωσε ο Περιφερειάρχης.

Η πρώτη πρόσκληση αφορά το έργο «Κατασκευή έργων προστασίας από κατολισθήσεις στην περιοχή ΒΑΑ των Δήμων Κορίνθου και Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων», συνολικού προϋπολογισμού 1.680.000 ευρώ, που προβλέπει παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση βραχοπτώσεων στα πρανή των ιαματικών πηγών του Λουτρακίου.

Στον Δήμο Κορινθίων, μεταξύ άλλων, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει έργα αναβάθμισης της παραλίας Καλάμια, την ανάδειξη του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς και τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου Μικρασιατικής Μνήμης.

Επίσης, για τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, μεταξύ άλλων, δίνεται έμφαση στη συνολική αναβάθμιση της περιοχής του Ισθμού, ενός στρατηγικού κόμβου για τον τουρισμό και την οικονομία της Πελοποννήσου.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής ύψους 5,3 εκατομμυρίων ευρώ για τους δύο Δήμους, που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και στηρίζουν τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, με στοχευμένες δράσεις φροντίδας, αλληλεγγύης και ισότιμης συμμετοχής στην αστική ζωή.

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε, επίσης, στις πρόσφατες θετικές εξελίξεις για την Κορινθία, όπως την επανεκκίνηση των εργασιών στον Ασωπό – έργο ορόσημο για την Περιφέρεια – και την επιστροφή του Ράλι Ακρόπολις στην Πελοπόννησο, ένα διεθνές γεγονός υψηλών προδιαγραφών που αναδεικνύει την περιοχή σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Οι προσπάθειές μας συνεχίζονται ώστε το Ράλι να περάσει και από άλλους νομούς, όπως η Αρκαδία και η Αργολίδα. Είμαι αισιόδοξος ότι θα το πετύχουμε», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Πτωχός.

Με την κοινή παρουσία των δύο Δημάρχων, η εκδήλωση επισφράγισε το πνεύμα συνεργασίας και ενότητας που χαρακτηρίζει τον νέο κύκλο έργων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

«Εύχομαι αυτός ο κύκλος να έχει την επιτυχία που προσδοκούν οι πολίτες και όλοι εμείς», κατέληξε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης, ανέφερε: «Ευχαριστούμε θερμά τον Περιφερειάρχη, Δημήτρη Πτωχό, για την πρόσκληση και τη στήριξη στην έναρξη της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Η συνεργασία μας με την Περιφέρεια και με τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων είναι εξαιρετική.

Το δίπολο Κόρινθος – Λουτράκι είναι το αναπτυξιακό κέντρο της Κορινθίας, και με τη ΒΑΑ μπαίνουν οι βάσεις για μια νέα εποχή ανάπτυξης, αστικής αναβάθμισης και κοινωνικής συνοχής για τις δύο πόλεις. Μαζί, αποδεικνύουμε ότι ο συντονισμός και ο κοινός σχεδιασμός μπορούν να φέρουν αποτελέσματα που θα αλλάξουν ουσιαστικά τις πόλεις μας».

Με τη σειρά του, ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γιώργος Γκιώνης, σημείωσε: ««Θα ήθελα να απευθύνω τις ευχαριστίες μου στον Περιφερειάρχη και την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη συνεργασία και τη στήριξη στην υλοποίηση σημαντικών έργων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για τον τόπο μας.

Το έργο για την αντιμετώπιση των βραχοπτώσεων δίπλα στις ιαματικές πηγές, που φτάνει μέχρι τον Άγιο Ανδρέα, είναι ώριμο και θα δημοπρατηθεί σύντομα. Παράλληλα, προχωρά το έργο του παραλιακού πάρκου, που περιλαμβάνεται στη ΒΑΑ, και συνεχίζεται το μεγάλο έργο της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου. Η συνεργασία με τον Δήμο Κορινθίων και την Περιφέρεια Πελοποννήσου θα φέρει πολλαπλά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, όχι μόνο αναπτυξιακά, αλλά και κοινωνικά».