Δημήτρης Πτωχός: «Νέα πρόσκληση 6,4 εκατ. ευρώ για έργα βιοκλιματικής αναβάθμισης και πολιτισμού στη Μεγαλόπολη»

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά σε μία νέα, σημαντική επένδυση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Μεγαλόπολης, ανακοινώνοντας πρόσκληση συνολικού ύψους 6.402.000 ευρώ για έργα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021–2027».

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, παρουσία του Δημάρχου Μεγαλόπολης Κώστα Μιχόπουλου. Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) Μεγαλόπολης αποτελεί ένα σύγχρονο αναπτυξιακό εργαλείο που λειτουργεί συμπληρωματικά με το σχέδιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 11,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Με τη νέα πρόσκληση χρηματοδοτούνται δύο κομβικά έργα που αλλάζουν την εικόνα της πόλης και των οικισμών της:

«Βιοκλιματική και ενεργειακή αναβάθμιση του κέντρου Μεγαλόπολης», με τη δημιουργία «Δρόμων του Πολιτισμού» που θα συνδέουν το Δημαρχιακό Μέγαρο, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Αρχαίο Θέατρο και την Αρχαία Αγορά, καθώς και τη δημιουργία Info Point και την ανάπλαση πεζοδρόμων ήπιας κυκλοφορίας.

«Βιοκλιματικές αναπλάσεις στον παραδοσιακό οικισμό Ίσαρη», με σεβασμό στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την ιδιαίτερη ταυτότητα του τόπου.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός τόνισε: «Σήμερα ανακοινώνουμε δύο προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 6,4 εκατομμυρίων ευρώ — έργα που αναβαθμίζουν το κέντρο της Μεγαλόπολης και τον παραδοσιακό οικισμό Ίσαρη, με σεβασμό στην ιστορία, την αρχιτεκτονική και το φυσικό περιβάλλον. Πρόκειται για παρεμβάσεις που ενώνουν το πολιτιστικό παρελθόν με το βιώσιμο μέλλον και κάνουν πράξη τον σχεδιασμό μας για μία Μεγαλόπολη ζωντανή, ανθεκτική και ελκυστική».

Ο κ. Πτωχός υπενθύμισε επίσης ότι: «Πριν από λίγες ημέρες προκηρύξαμε την πρόσκληση των 760.000 ευρώ για το “Ψηφιακό Αποθετήριο Βιομηχανικής Ιστορίας”, ένα έργο που θα διασώσει και θα αναδείξει τη βιομηχανική και εργασιακή κληρονομιά της περιοχής, μέσα από σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα, προφορικές μαρτυρίες, εικονικές περιηγήσεις και ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος. Επίσης, πριν λίγες εβδομάδες ανακοινώσαμε ακόμη μία πρόσκληση, ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, για τη δημιουργία Ανοικτής Θεατρικής Σκηνής και την ανάπτυξη Κωπηλατικού Κέντρου στη λίμνη Κυπαρισσίων, που δίνουν νέα προοπτική πολιτισμού και αναψυχής στην περιοχή».

Κλείνοντας, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε: «Θέλω να τονίσω την εξαιρετική συνεργασία μας με τον Δήμο Μεγαλόπολης και προσωπικά με τον Δήμαρχο Κώστα Μιχόπουλο. Μέσα από κοινό σχεδιασμό μπορούμε να κάνουμε πράξη έργα που αλλάζουν το πρόσωπο της πόλης και δίνουν νέα δυναμική σε ολόκληρη την περιοχή».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης Κώστας Μιχόπουλος ανέφερε: «Η συνεργασία μας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό είναι εξαιρετική, ουσιαστική και αποδοτική. Μαζί εργαζόμαστε με σχέδιο και συνέπεια για την ολική αναβάθμιση του λεκανοπεδίου της Μεγαλόπολης — για να γίνει ένας τόπος που προσφέρει ποιότητα ζωής, προοπτική και λόγους για να μείνει κανείς. Όλες οι προσπάθειες γίνονται σε πλήρη συνεννόηση και κοινό σχεδιασμό, με στόχο η συνέχεια να φέρει νέες θέσεις εργασίας, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και βιώσιμη ανάπτυξη. Νιώθω πραγματικά χαρούμενος, γιατί δεν περίμενα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε τόσο ευχάριστες ειδήσεις. Δικαιωνόμαστε που πιστέψαμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε την ατζέντα της περιοχής. Η Μεγαλόπολη ήταν για χρόνια “εκτός χάρτη”· το πρόγραμμα και η στρατηγική της Περιφέρειας και του Δήμου την φέρνουν ξανά στο επίκεντρο, εκεί όπου αξίζει να βρίσκεται και είναι και το δίκαιο».

Στην παρουσίαση παρευρέθηκε επίσης ο Αντιδήμαρχος Συντήρησης Υποδομών και Εκτέλεσης Τεχνικών έργων, Φίλιππος Ταμπακόπουλος.