Δημογραφικό: Μόλις το 2,5% των 30άρηδων είναι γονείς – Με εισοδήματα έως 10.000 ευρώ η πλειοψηφία τους

Μόλις το 2,5% των νέων έως 30 ετών που εργάζονται και δηλώνουν εισόδημα στην εφορία, είναι γονείς. Το οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και η αύξηση της μέσης ηλικίας τεκνοποίησης στην Ελλάδα, αποκαλύπτονται μέσα από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνηση, κατά την παρουσίαση της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Η τάση για την απόκτηση λιγότερων παιδιών σε ολοένα πιο ώριμες ηλικίες από τις γυναίκες που γεννήθηκαν μεταπολεμικά, αποτελεί πλέον κανόνα στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη μας.