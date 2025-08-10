Δημογραφικό: Ποιοι δήμοι προσφέρουν επιδόματα και παροχές για να ενισχύσουν τις γεννήσεις

Η ενίσχυση των γεννήσεων και η στήριξη της οικογένειας, ειδικά σε ορεινές και ακριτικές περιοχές, αναδεικνύεται σε μείζον ζήτημα για την κοινωνική και αναπτυξιακή συνοχή της ελληνικής περιφέρειας. Με πρωτοβουλίες δημογραφικής στήριξης από τους ίδιους τους δήμους, εκπέμπεται ένα ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη έμπρακτης ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών.

Όλα ξεκίνησαν από τον Δήμο Αγράφων, που το 2023 ανακοίνωσε ότι δίνει 1.500 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στο Δήμο, ποσό που αυξήθηκε στα 3.000 ευρώ έναν χρόνο αργότερα και ισχύει μέχρι σήμερα.