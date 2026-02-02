Δημογραφικό «τσουνάμι» στην ΕΕ: Συρρικνώνεται δραματικά ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας, διπλασιάζονται οι 80ρηδες

Ο πληθυσμός της Ευρώπης συνεχίζει να γερνάει, ενώ την ίδια στιγμή πολλά ευρωπαϊκά κράτη όπως η Λετονία, η Λιθουανία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ιταλία οδηγούν την κούρσα της συρρίκνωσής του, λόγω χαμηλού ποσοστού γεννήσεων.

Σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες δημογραφικές προβολές της Eurostat, στην Γηραιά Ήπειρο τις επόμενες δεκαετίες η διάμεση ηλικία του πληθυσμού της θα αυξηθεί κατά 5 έτη (από 44,4 έτη το 2022 σε 49,4 έτη το 2070). Θα σημειωθεί δηλαδή μια έντονη ανοδική μετατόπιση στην ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού της που θα χαρακτηρίζεται από τις εξής εξελίξεις:

το ποσοστό των ηλικιακών ομάδων άνω των 65 ετών στο σύνολο του πληθυσμού προβλέπεται να αυξηθεί από 21% το 2022 σε 30% το 2070 για την ΕΕ

το 2070 για την ΕΕ το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω αναμένεται να αυξηθεί από 6% το 2022 σε 13% το 2070 και να υπερδιπλασιαστεί στα περισσότερα κράτη-μέλη

και να υπερδιπλασιαστεί στα περισσότερα κράτη-μέλη το ποσοστό της νεότερης ηλικιακής ομάδας (0-19 ετών) στον πληθυσμό της ΕΕ αναμένεται να μειωθεί από 20% το 2022 σε 18% το 2070

το 2070 τα άτομα σε ηλικία εργασίας αντιπροσώπευαν το 59% του πληθυσμού της ΕΕ το 2022, ενώ το 2070 το ποσοστό αυτό αναμένεται να μειωθεί στο 52%.

Οι παράγοντες που οδηγούν σε αυτές τις δημογραφικές τάσεις είναι πολλαπλοί. Η αύξηση των ηλικιωμένων οφείλεται στον συνδυασμό των πολυπληθών γενεών που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1950 και του 1960 και της συνεχιζόμενης αύξησης του προσδόκιμου ζωής.

Η συρρίκνωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας (20-64 ετών) οφείλεται στα χαμηλά ποσοστά γονιμότητας και στον μειωμένο αριθμό γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία. Ούτε οι αναμενόμενες καθαρές μεταναστευτικές ροές επαρκούν για να αντισταθμίσουν τις τάσεις γήρανσης του πληθυσμού της ΕΕ.

