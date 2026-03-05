Δημοπρατούνται έργα 2,92 εκατ. ευρώ για οδικό δίκτυο, καθαρισμούς και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στην έγκριση δημοπρατήσεων σημαντικών έργων που αφορούν το οδικό δίκτυο, την οδική ασφάλεια, καθώς και παρεμβάσεις καθαρισμού και αντιπλημμυρικής προστασίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 2.920.000 ευρώ, ενισχύοντας την ασφάλεια των μετακινήσεων, τη συντήρηση βασικών υποδομών και την πρόληψη φαινομένων που συνδέονται με έντονες καιρικές συνθήκες.

Τα έργα που εγκρίθηκαν αφορούν παρεμβάσεις σε Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία και Αρκαδία και περιλαμβάνουν:

«Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αργολίδας 2026», προϋπολογισμού 170.000 ευρώ

«Συντήρηση – αποκατάσταση τμημάτων επαρχιακών οδών Νο4 (Κρανίδι – Πόρτο Χέλι) και Νο9 (Κρανίδι – Ερμιόνη)», προϋπολογισμού 270.000 ευρώ

«Συντήρηση και αποκατάσταση βατότητας κατά τμήματα των επαρχιακών οδών 32 και 44 αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας», προϋπολογισμού 280.000 ευρώ

«Συντήρηση – βελτίωση της επαρχιακής οδού 19 στο τμήμα Αλμυρή – Ρυτό – Σοφικό – Αγγελόκαστρο», προϋπολογισμού 600.000 ευρώ

«Καθαρισμός πρανών, οχετών και ερεισμάτων οδικού δικτύου Ανατολικής Λακωνίας», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ

«Καθαρισμός πρανών, οχετών και ερεισμάτων οδικού δικτύου Δυτικής Λακωνίας», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ

«Κατασκευή τεχνικών έργων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Μεσσηνίας 2025», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ

«Παρεμβάσεις αποκατάστασης οδικής ασφάλειας στο δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Αρκαδίας με κατασκευή οριζόντιας σήμανσης και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ

«Συντήρηση – αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Άστρους – Λεωνιδίου», προϋπολογισμού 600.000 ευρώ

Σε δήλωσή του, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Πρόεδρος της Επιτροπής, Χρήστος Λαμπρόπουλος, ανέφερε: «Με αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής προχωρά η δημοπράτηση σημαντικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 2,92 εκατομμυρίων ευρώ σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου. Πρόκειται για παρεμβάσεις που αφορούν τη συντήρηση του οδικού δικτύου, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, αλλά και καθαρισμούς και τεχνικές εργασίες που συμβάλλουν στην αντιπλημμυρική προστασία. Με τον σχεδιασμό που έχει θέσει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, προχωρούμε συστηματικά σε έργα που βελτιώνουν τις υποδομές, ενισχύουν την ασφάλεια των πολιτών και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών».