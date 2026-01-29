Δήμος Καλαμάτας: Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εγκατάσταση ηλεκτροφορτιστών

Τελευταία Νέα
Στην έγκριση μελετών προχώρησε κατά την 3/2026 συνεδρίασή της η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2026.

Συγκριμένα εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο: «Αγορά ηλεκτροκίνητου λεωφορείου 25 θέσεων και 2 μικρότερων ηλεκτρικών Αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του Δήμου». Η εν λόγω μελέτη, προϋπολογισμού 500.000 € προβλέπει την προμήθεια 3 ηλεκτρικών οχημάτων (αμιγώς ηλεκτρικών): Ενός ηλεκτροκίνητου λεωφορείου (τουλάχιστον 25 θέσεων) με δυνατότητα εξυπηρέτησης ατόμων ΑΜΕΑ και δύο ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μελέτης.

Εγκρίθηκε, επίσης, η μελέτη με τίτλο «Εγκατάσταση ηλεκτροφορτιστών και Διαμόρφωση χώρου Στάθμευσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων για την εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου Καλαμάτας». Η μελέτη, με προϋπολογισμό 200.000€ αφορά την προμήθεια φορτιστών αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Καλαμάτας. Οι θέσεις και η ισχύς (kw) των φορτιστών περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη μελέτη ΣΦΗΟ του Δήμου Καλαμάτας. Θα τοποθετηθούν 8 διπλοί φορτιστές ισχύος 2χ22kw (ένας φορτιστής 2χ22 kw με δύο παροχές), ένας των 50 kw, και ένας των 150 kw σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

