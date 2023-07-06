Δήμος Τρίπολης: Συμπαρατάχθηκαν και οι 60+… πρόεδροι των χωριών μας με τον Κώστα Τζιούμη

Δελτίο Τύπου
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΧΘΗΚΑΝ και οι 60+… πρόεδροι των χωριών μας με τον Κώστα Τζιούμη.
60+… εν ενεργεία πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων του δήμου Τρίπολης υπέγραψαν την ΣΤΗΡΙΞΗ τους στον δήμαρχο κ. Κώστα Τζιούμη, θεωρώντας την ενέργεια αυτή καθήκον προς τον τόπο τους.
Ακολουθεί το κείμενο:
Με αλφαβητική σειρά οι 60+… εν ενεργεία πρόεδροι:
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΧΑΜΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΟΥΤΥΡΙΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΑΛΙΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ
ΓΚΟΒΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΣΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΤΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΙΛΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΠΟΥΖΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΝΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΤΑΓΙΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΤΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΩΙΜΑΔΗ ΕΛΕΝΗ
ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΑΝΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΛΗΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΙΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΜΑΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΟΥΤΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΣΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΣΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ